Le Caribana déprogramme le rappeur Koba LaD

Le Caribana a décidé de déprogrammer le rappeur Koba LaD de sa 30e édition (17 - 21 juin). Le festival basé à Crans-près-Céligny (VD) a écarté le Français pour avoir tenu des propos homophobes sur les réseaux sociaux.

«Le Caribana est un festival qui aime tout le monde. Le respect et la tolérance occupent une place primordiale au sein de ses valeurs. L'homophobie n'est pas une opinion mais un crime», affirment mercredi les organisateurs dans un communiqué. Ils emboîtent ainsi le pas à d'autres festivals français et belges qui viennent aussi de déprogrammer Koba LaD.

Ce rappeur de 19 ans a partagé dimanche sur Snapchat une capture d'écran d'un article sur le meurtre d'un adolescent, tué par son père parce qu'il était gay. La mention «bien joué» a été ajoutée en commentaire.

Koba LaD, l'une des figures montantes du rap français, a ensuite reconnu son erreur et affirmé ne pas être homophobe. Il n'est toutefois pas parvenu à éteindre la polémique, de nombreux internautes appelant au boycott du rappeur originaire d'Evry.

Les déprogrammations s'enchaînent

La décision du Caribana intervient après plusieurs déprogrammations, à l'image du réputé festival parisien We Love Green.

We Love Green l'a rayé de son affiche dans la matinée, tout comme la Cité musicale-Metz et Marsatac à Marseille. We Love Green explique sur Twitter qu'il a «toujours défendu la diversité et le respect d'autrui». «Malgré les excuses publiques de l'artiste sur sa maladresse, les idées véhiculées sont contraire à l'état d'esprit du festival», ajoutent les organisateurs.

La Cité musicale explique ne pouvoir «cautionner les propos relayés ou tenus récemment par l'artiste, qu'ils soient le fruit d'une maladresse ou d'une conviction profonde». «Pas de place à l'intolérance, nulle part», insiste pour sa part Marsatac.

SOS Homophobie s'est associée «à la vague d'indignations suite aux insinuations intolérables du rappeur Koba LaD qui se réjouit du meurtre d'un jeune gay». «Ses excuses inappropriées et insuffisantes peinent à masquer l'homophobie décomplexée dont il a fait preuve», twittait encore l'association nationale de lutte contre les LGBTphobies.

L'artiste avait déjà été déprogrammé mardi par plusieurs festivals dont le Main Square Festival à Arras, Garorock à Marmande, le Dour Festival en Belgique, et le VYV Festival à Dijon. (ats/nxp)