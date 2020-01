Bob Sinclar, à nouveau sur la vague

Il a fait danser le monde entier, trusté le sommet des charts, mixé dans les plus grands clubs du monde. Avec David Guetta, Laurent Garnier ou Martin Solveig, Bob Sinclar a fait partie de cette vague de «DJ stars» venus de la French touch, qui ont redéfini, au milieu des années 2000, l’image de l’electro en épousant la pop. Et permis au métier de disc jockey de sortir de l’ombre. Car Bob Sinclar vient du milieu «underground» des clubs parisiens, de ceux qui tournaient du vinyle dans les caves, à coups de samples funk et de beats à faire craquer les semelles.

Sous les lustres du Lausanne Palace en septembre dernier, tard dans la soirée juste avant de faire transpirer le MAD club, le Français de 50 ans apparaît en veston de costard, coiffure peroxydée de surfeur. Sous ses airs de bobo mondain se cache en réalité un profond passionné, un fou des machines.

Quelle est votre histoire avec le MAD?

C’est vingt ans d’amour. Dans les années 90, le MAD était le club de Suisse incontournable, le temple de la French touch et de la disco house. On mixait encore avec des vinyles! Je venais au moins deux fois par an. Alors bien sûr, je me suis fait des amis ici, comme le DJ lausannois Daniel dB, qui est un grand pote avec qui j’ai gardé contact. Ça faisait dix ans que je n’y étais pas revenu, ce sont de vraies retrouvailles.

Comment ont changé les clubs en dix ans?

Ces derniers temps, l’electro était assez dure, agressive et très masculine. J’en ai un peu souffert, parce que ce n’était pas vraiment ce que je proposais. Aujourd’hui il y a un gros retour de la house mélodique et sexy. À Ibiza, il y a un vrai engouement pour les anciens comme moi. Il y a un cycle tous les vingt ans. Avec la French touch et la house des années 90 on a vécu un recyclage du disco funk. Aujourd’hui, on vit un recyclage du recyclage. Et je ne m’en plains pas.

Votre public est-il recyclé lui aussi?

Pour les jeunes qui découvrent le clubbing, l’electro-pop d’il y a dix ans est devenu ringarde et commerciale. Ils préfèrent s’intéresser à la musique plus ancienne, comme on le faisait en utilisant des samples de morceaux disco qu’écoutaient nos parents. Aujourd’hui les clubs me demandent de refaire les mêmes sets underground que je donnais à Paris il y a vingt ans. Et devinez quoi, ça plaît aussi aux cinquantenaires divorcés qui sortent en club et veulent draguer des jeunes, les coquins (rires)! On vit une vraie rencontre de génération.

Ce recyclage n’est-il pas un aveu que le DJ star que vous représentiez est devenu «ringard», en quelque sorte?

Au contraire, ça montre que je ne vieillis pas! Dans la glace je me vois vieillir mais pas dans les clubs. Au milieu des années 2000, j’ai fait partie de cette vague de DJ qui ont percé dans les charts avec des tubes pop. J’en suis très reconnaissant, et cela a permis au métier d’acquérir une forme de reconnaissance. Mais à la base, ce n’est pas ma culture. Je viens du milieu underground de la house, soul ou funk. Et surtout du sample plutôt que de la composition. Donc je retrouve ma place, en quelque sorte. Même si David Guetta, Martin Solveig, DJ Snake et d’autres sont toujours au top aujourd’hui et remplissent les festivals, je pense qu’on arrive gentiment au bout de cette phase de starification des DJ, un peu surévaluée à mon goût.

Les stars d’aujourd’hui, ce sont les rappeurs.

C’est ce qu’écoutent mes enfants, Raphaël (19 ans) et Paloma (15 ans). Ils m’ont fait découvrir les rappeurs francophones Damso et Niska, j’en suis fan. Surtout Damso, je pense que c’est le meilleur dans son genre. Je l’ai rencontré et j’aimerais beaucoup collaborer avec lui. L’autotune a permis au rap de devenir la nouvelle pop, c’est dément!

Votre dernier disque date de 2013. Les albums, c’est fini?

Pas sûr. Mais la musique ne se vend plus et ne rapporte plus d’argent. Par contre, elle s’écoute, se partage, et se danse surtout. Derrière les platines des clubs, j’ai retrouvé ma vocation initiale de «passeur», celui qui découvre de la musique et qui la transmet. Alors quand un gamin vient me voir et me demande de lui apprendre le métier de DJ, je me dis que j’ai réussi quelque chose.

D’autant plus qu’à l’époque où vous avez commencé, DJ était un métier difficile et assez mal vu.

Quand je disais que j’étais DJ, tout le monde pensait que je me droguais, que je buvais, alors que j’ai toujours eu une hygiène de vie saine et sportive. Et puis on était considéré comme des pousses disques, tapis dans l’ombre, que personne ne regardait. J’ai eu quinze ans d’apprentissage et de galère avant d’être reconnu. Mais je faisais ça par passion. C’est ce qui m’a permis de tenir. Quand je me suis lancé, j’étais prêt à ne pas gagner d’argent.

Comment êtes-vous passés de «passeur» à «faiseur» de tubes?

J’ai toujours fait de la musique par hasard, je ne suis pas musicien de formation. Mais au fil du temps, en remixant des titres, j’ai appris à écrire une ligne de basse et à chanter une mélodie. Un jour, je me suis lancé. Avec quatre accords de guitare, un air entraînant sifflé, l’instrumentale de «Love Generation» est né. Puis, à New York, je rencontre le chanteur jamaïcain Gary Pine et je lui propose le titre. Après ce succès, on me propose de passer d’un producteur de musique de club à un producteur de dance pop. Une nouvelle carrière s’est offerte à moi.

Vous pourriez revenir à des morceaux pop?

Ce n’est plus ma priorité, mais oui, bien sûr. Cette année j’ai publié le titre «Electrico Romantico» avec Robbie Williams. Et je prépare un nouveau single pour 2020, «Rising», avec une chanteuse soul américaine. Mais il ne faut pas que ce soit calculé. Je veux continuer à fonctionner au hasard des rencontres.