Avant un envol pour l’Espagne, l’OSR a chauffé ses moteurs avec ardeur

Les retours de vacances estivales? Ce sont souvent des corps hâlés par une couche bienvenue de bronzage, mais aussi des esprits voilés par une strate fastidieuse de rouille dont il faut se séparer pour retrouver les sensations et l’efficacité dans ses faits et gestes du quotidien. Une sensation partagée par à peu près tous les secteurs professionnels, et qui vaut aussi pour celui de la musique. La preuve, s’il en fallait encore une, on l’aura constatée mercredi soir entre les murs du Victoria Hall, en compagnie de l’Orchestre de la Suisse romande et de son directeur artistique Jonathan Nott.

Traits du visage détendus, tenues décontractées – un maestro arborant une chemise noire grande ouverte sur un t-shirt moulant –, énergie contagieuse entre les pupitres: la formation désormais centenaire s’est présentée sous des allants séduisants, face à une salle archicomble. Pour ce premier concert de la saison – exceptionnel puisque gratuit et non compris dans les séries d’abonnement –, le programme s’est tourné vers le répertoire germanique. Le même que l’orchestre ira par ailleurs défendre ce samedi à Santander, lors d’une seule et unique date espagnole. Et pour souligner la nature particulière de ce prologue, le président du conseil de fondation de l’OSR, Olivier Hari, s’est emparé du micro, il a salué les présents et les a invités à suivre fidèlement l’OSR, en souscrivant aux abonnements.

Puis, ce fut le tour de la musique, avec son lot de belles surprises et d’imperfections qu’on mettra sur le compte de la strate de rouille déjà mentionnée. Pour commencer, donc, la «Septième» de Beethoven. Dans laquelle on aura particulièrement apprécié la verve et les tempi toniques du «Presto» – excellents effets dynamiques dans le dialogue entre clarinettes, bassons et cors – et de l’«Allegro con brio». Ni pompeux ni ampoulé, Jonathan Nott agence avec naturel les thèmes, en dessinant des phrasés agiles et saignants. On ne dira pas de même pour les premiers mouvements. La lente marche qui ouvre le célèbre «Allegretto» a certes fait l’objet d’une belle exposition. Plus loin, cependant, le fil logique du mouvement s’est parfois désagrégé, particulièrement dans l’épisode «fugato», où les cordes et les cuivres ont semblé perdre le cap.

De la deuxième partie de soirée, entièrement consacrée à Wagner, on retiendra une «Ouverture» habitée, profonde et chargée de mystère du «Vaisseau fantôme». Plus tôt, l’orchestre a manqué cruellement de précision dans le prélude au premier acte du «Lohengrin», avec des premiers violons souvent en décalage et peu inspirés dans les notes liminaires qui requièrent des pianissimi plus aboutis. Ces mêmes archets ont été encore en délicatesse dans l’«Ouverture» des «Maîtres chanteurs de Nuremberg» et dans la «Suite» du 3e acte.

