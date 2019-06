Au Montreux Jazz, les croisières musicales se mettent au rock

Et vogue le navire rock! En marge du prochain Montreux Jazz Festival (MJF), les croisières musicales ajouteront une corde à leurs guitares. Entre le Brasil Boat (30 juin) et le Funky Jazz & Blues Boat (7 juillet) s’immiscera, le 6 juillet, un Rock Boat. «Sur deux scènes, nous passerons en revue l’histoire et les genres du rock, explique Daphné Zumbrunnen, organisatrice. Ce sera un moment fort. Nous avons toute l’infrastructure d’un festival à bord du bateau CGN Lausanne.»

Un hommage sera rendu à Queen et à Freddie Mercury avec les Tchèques de The Queenie. Lors de cette prestation, Milan Satnik, également Tchèque, rejoindra le groupe afin d’interpréter des chansons de David Bowie, dont le titre «Under Pressure», enregistré avec Queen à Montreux dans le Mountain Studios. Eddy Ray Cooper sera là pour représenter le rockabilly. Les Valaisans de Worry Blast, compagnons de tournée de Nazareth, distilleront leur hard rock des années 70. Avec RockSoniq, le Rock Boat bouclera une bonne partie de l’histoire de la «musique du diable». Ce groupe romand compte le guitariste Laurent Poget ainsi que Brigitte Buhlmann, chanteuse de Dress. Tous ces musiciens revisiteront les incontournables rock des années 70, Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix ou les Rolling Stones. Quelques exceptions sont prévues au programme avec des groupes plus contemporains, les Black Keys ou les Whites Stripes.

Nées en 1993, les croisières musicales sont devenues la scène flottante du MJF. Avec un succès qui ne s’est jamais démenti au fil des années. «Au début, nous avions décidé de faire une simple parade avec, en tête, un bateau, sans orchestre, diffusant de la musique, rappelle Willy Zumbrunnen, coresponsable et ancien directeur du Montreux Jazz off. Malgré le mauvais temps, une centaine d’embarcations avaient suivi le navire.» Le MJF a donc décidé de lancer ses bateaux musicaux, Jazz Boat, Salsa Boat, Samba Boat ou encore Brasil Boat. «Au début, nous avions 1500 personnes à bord, relève Willy Zumbrunnen. Désormais, avec les restrictions, nous n’allons pas au-delà de 1000 personnes. La moitié des participants sont des fidèles venant de tout le pays.» On y a aussi vu des stars, BB king, Diana Miranda ou des musiciens de Deep Purple. En visiteurs. (TDG)