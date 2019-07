Angèle, jeune idole d’un Paléo en quête d’icônes

Oh, regarde, on dirait Barbarella! Le dernier rejeton de la scène musicale à l’ère du Web tout-puissant est apparu ainsi, blonde à queue de cheval, tunique transparente sur un top à paillettes, un fusil d’assaut dans les mains, version baudruche dorée qui devrait faire un tabac à la plage. C’est l’été. On se fait du bien. La sœur du régiment hip-hop nouveau siècle, de la chanson rap tous azimuts, connaît par cœur les codes. D’entrée, elle fait mouche. La pop est à elle, Paléo lui appartient.

Les premiers rangs avaient hurlé, hurlé: «Angèle, Angèle.» Il pleuvait un peu, ça faisait presque peur. Quelle chance, Paléo reçoit trois gouttes et puis c’est reparti pour une soirée fraîcheur. «J’adore comme elle danse», s’enthousiasme cette dame. Passé le front de la foule tassée sous la scène, c’est un public familial, enfants, ados, papas, mamans, qui suit le spectacle.

Claudettes revisitées

Dire qu’Angèle, il y a un an pile, jouait ici même sur l’une des plus petites scènes du festival. En 2018, le Club Tent débordait d’un monde fou. Prémices d’un succès express. Cette fois, elle a la Grande Scène pour elle seule, celle qui, comme ses pairs en variété urbaine, Stromae en tête, a opté pour le même format orchestral: un minimum de musiciens à la manœuvre, pour un maximum d’effets. Polyvalence typique du IIIe millénaire: c’est un percussionniste tout terrain, c’est un claviériste à tout faire. Tous virtuoses, tous machinistes, capables du plus doux comme du plus grand chambard.

«Comment ça fait plaisir de revenir ici!» Lomepal a dit la même chose hier, assure un loulou de 20 ans. Il rigole avec sa clique. N’empêche qu’il reste, lorsque Angèle entame «Balance ton quoi», le succès viral du féminisme humoristique. Ça fait chanter, c’est d’époque. Ça démarre en piano voix, se poursuit sur un beat techno. À ce moment précis, quatre danseuses en short et baskets déboulent sur la scène, Claudettes revisitées sur un mode gentiment décalé, battant des bras comme des majorettes.

Elle jouait du piano debout

S’attendait-on à quelque chose de plus amené, de plus drôle, plus mordant, voire subversif? Ce qui, dans les clips, fait état d’un humour certain, telle cette combinaison de ski à la plage pour «Tout oublier», tel ce tee-shirt «anti-sexist academy» pour «Balance ton quoi», manque à la version concert. Angèle préfère foncer, donner du spectacle, avec des façons très françaises du show à l’américaine.

Alors on pense, en particulier, au souvenir de Lorie qui singeait Britney. Mais Angèle a du sens pratique, celui de son temps. Musicienne bien formée – elle joue du piano debout –, maîtresse de son art – elle sait ce qu’elle ne veut pas – balèze en com, à l’aise en danse, forte en rimes, Angèle balance ses tubes multitask, transgénérationnels, à une foule depuis longtemps travaillée au corps sur la Toile. Angèle pourrait sans autre prendre les places de Damso et Soprano, qu’on attend tout à l’heure. La différence tient à un mot, cependant: la bouteille. Angèle est encore un petit flacon d’une fragrance sympathique mais si… évanescente. Angèle, c’est la vie qui fait pschitt, quelle que soit la profondeur du thème.