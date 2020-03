L’AMR Jazz Festival aura lieu, éclectique en diable

Tandis que le Cully Jazz vient d’annoncer l’annulation de son édition 2020, l’autre manifestation romande dédiée à ce domaine musical maintient son cap: l’AMR Jazz Festival, 39e édition du 11 au 15 mars, aura bien lieu.

D’une taille beaucoup plus petite que son cousin vaudois, l’événement genevois – 150 personnes maximum dans la salle du Sud des Alpes, une limitation à 300 pour les concerts à l’Alhambra – maintient son cap tout en déclarant répondre aux recommandations sanitaires de la Confédération, notamment la traçabilité des spectateurs. Les organisateurs n’ont, disent-ils, rien laissé au hasard: «Notre système de surveillance est prévu pour couvrir tous les concerts payants, soit cinq soirées et une après-midi, ainsi que la projection offerte au public du film «Step Across The Boarder» samedi au Sud des Alpes.» À chacun, dès lors, de décider s’il encourt ou non un risque pour sa santé en se rendant aux prestations de Kenny Barron et Dave Holland, Mary Halvorson ou Irreversible Entanglements. Ce qui nous permet, à présent, de parler musique et rien que musique.

Une colère «irréversible»

Kenny Barron et Dave Holland. Le pianiste américain, 76 ans, le contrebassiste anglais, 73 ans. Deux monstres sacrés comme il en reste peu – comme l’était également le pianiste McCoy Tyner, décédé le 6 mars. Barron et Holland, on voudrait leur coller l’étiquette du jazz standard. Ce serait réducteur. «Tous les jeunes savent jouer leur musique, mais eux deux ont grandi avec, rappelle Martin Wizard, coprogrammateur de l’AMR Jazz Festival. Ce n’est pas le jazz underground, c’est le mainstream, poussé cependant dans ses formes les plus abouties.» Notre interlocuteur d’ajouter: «On peut y aller le masque sur la bouche, au pire ça atténuera le «yeah!» de satisfaction.» On ira dans ce cas samedi 14 mars à l’Alhambra, pour écouter ce qui constitue la tête d’affiche «prestige» de la manifestation genevoise.

Irreversible Entanglements, «No más»



L’AMR Jazz Festival, cette édition en particulier, ne serait pas aussi attirante s’il n’était ces propositions radicales à découvrir cette semaine au bout du lac. À l’instar du malheureux Cully Jazz, que l’on regrettera d’autant plus encore, le festival de l’AMR ouvre grandes ses portes à ces courants musicaux qualifiés parfois de «postjazz» ou de musique «identifiée comme du jazz». Histoire de préciser que la stylistique devient décidément trop incertaine pour y coller une nouvelle étiquette. Un break-beat haletant sur la batterie, l’ostinato hypnotique de la contrebasse, trompette et sax lâchant des riffs nerveux, puis la voix tendue d’un «spoken word» en colère: voici Irreversible Entanglements, collectif de Chicago formé en 2015 à l’occasion d’une manifestation contre les brutalités policières, sur scène au Sud des Alpes vendredi 13mars. Portées par la poétesse Camae Ayewa, ces «complications irréversibles» appartiennent, selon leur label, Inernational Anthem, à une mouvance d’artistes protestataires de couleurs «post-Katrina, post-Obamacare».

Underground new-yorkais

Ce sera une première cette année: le festival visitera un lieu nouveau pour lui, l’Auditoire Calvin, en Vieille-Ville. «Ça n’a rien d’une posture bobo, on ne prétend pas faire du thrash jazz dans un lieu de culte», prévient Martin Wizard. Pour ce que le programmateur aime à qualifier de «super sunday» – un copieux dimanche avec au total cinq concerts – l’AMR devait trouver un orgue. Pas un Hammond, non. Mais un orgue d’église, format monumental, du type qu’on utilise aussi bien pour les cultes – les Écossais notamment ont leurs habitudes à l’Auditoire Calvin – et les récitals. Cela pour faire jouer un musicien au parcours atypique: Kit Downes, 39 ans, originaire de Norwich, en Angleterre, a suivi une formation d’organiste avant de toucher au jazz, montant son propre trio. Dans l’un ou l’autre cas, l’idiome musical qui en résulte s’avère particulièrement original et déroutant, comme ces improvisations fulgurantes sur l’imposant instrument à clavier – en témoigne l’album «Obsidian», paru en 2018 chez ECM, à écouter en concert dimanche 15 mars à 14h.

Kit Downes, «Obsidian»



En 2020, l’AMR Jazz Festival tient une édition éclectique comme jamais, particulièrement séduisante. La liste des artistes défricheurs d’ailleurs ne s’arrête pas là. On mentionnera encore le groupe Code Girl, emmené par cette fascinante guitariste américaine, Mary Halvorson, figure de l’underground new-yorkais, (je 12 mars, Sud des Alpes), également la vocaliste zurichoise Lucia Cadotsch – et son projet «Speak Low» – qui partagera un bout de scène avec Kit Downes (Auditoire Calvin, di 15 mars), de même que l’ensemble Koma Saxo du contrebassiste suédois installé à Berlin Peter Held (Alhambra, di 15 mars).

39e AMR Jazz Festival Du me 11 au di 15 mars, Sud des Alpes, Auditoire Calvin, Alhambra. Infos: amr-geneve.ch