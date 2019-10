Alenko, un maître pop dans la nuit genevoise

Extérieur, nuit. Une silhouette immense domine la ville. Sa main énorme s’approche du sol. Dans les rues baignées de néons, ses doigts, majeur, index, imitent les jambes d’un noctambule, pas à pas… Où se dirige-t-il, ce géant solitaire? Mais ce n’était que l’ombre portée du chanteur Alenko, qu’un astucieux montage a rendu aussi grand que la tour de la télévision.

Pour «Astral», son dernier clip, le maestro de la pop genevoise s’amuse à un jeu d’illusions original. Où la cité nocturne devient le terrain de ses fantasmes, et les images filmées le support rêvé de son nouvel album, «Lifting». Plan panoramique: le musicien se projette en mégalo. Cadrage au ras du sol ensuite: Alenko n’est plus qu’un anonyme parmi la foule des noctambules, pieds nus sur le bitume, migrant de la pénombre des trottoirs vers une piste de danse bondée.

Se révéler dans la pénombre

L’image constitue un élément qu’Alexandre Coppaloni, de son nom de baptême, garde comme prétexte sublime pour poétiser son quotidien. «Chaque chanson m’évoque des visions précises, des scénarios, des scénographies. Les réaliser constitue un point essentiel de mon univers.» Lequel touche volontiers à la science-fiction, en parfait accord avec la musique.

Séquenceurs, loopers, claviers, samplers, le «Lifting» de ses vingt ans de scène injecte de l’électronique dans la veine soul qui l’a vu naître. Ne reste plus que les mots à poser dessus. Des mots qui viennent le plus souvent tard dans la nuit, tels des flashs. «Un chemin m’a mené au rhum, je suis devenu gladiateur aux portes de l’arène, de l’arôme dans le sang». Ou encore: «Je suis cru quand je suis cuit, puis je t’ai cru, mais j’étais cuit.»

L’autodérision le réconforte. Qui a dit du gars qu’il était gonflé? «Je n’ai pas un ego démesuré, au contraire. Je n’ai pas besoin d’avoir mon nom écrit en lettres dorées sur ma porte. Monter sur scène pour être adulé, non plus. Pour l’empathie, en revanche, oui. En concert, je suis comme une braise sur laquelle le public souffle. Pourtant, je suis extrêmement timide. On ne me croit pas, bien sûr. Mais la scène m’a soigné. La première fois que j’ai joué en public, j’ai bu tellement pour oublier ma peur que j’étais persuadé d’avoir réalisé une excellente prestation. Il n’en était rien, évidemment.»

C’était du temps des Characters, son premier groupe au sortir de l’adolescence. Premières grandes émotions musicales, soul déjà, et funk, et rock. Il y eut les Black Lemon ensuite, dont est issu le premier répertoire d’Alenko. Don Perinion encore, un duo d’electro house qui arpentait les clubs jusqu’au petit matin. «Astral» raconte cela aussi, des nuits blanches pas possibles, des amours impossibles. Mais la nuit est gourmande, et le chanteur des Pâquis est devenu papa. Il sort encore, on le croise aux concerts, en soirée, guère plus souvent. Quoique…

Sortir pour retrouver le soleil

«Quel est mon âge aujourd’hui? Vingt ans, bien sûr. Non, le lifting ne rend pas plus beau. C’est juste l’occasion de retravailler le produit existant. Remixer, composer du neuf. Pour mes 20 ans – de carrière cette fois – le clin d’œil vient à propos. J’aime les doubles sens.»

Alenko aime les bons mots. Toujours en français dans les vers. Seuls les titres s’autorisent des rimes anglophiles, «Lover Dose» par exemple. «Lover Dose» a son clip, forcément: la séquence d’ouverture a été tournée à Cornavin, dans le hall central, le chanteur soulevant du bout des doigts une boule à facettes. Tandis que le plus sombre «Phoenix» l’envoie en vadrouille dans les Alpes, sur la vertigineuse passerelle de Randa, suspendue à cent mètres de hauteur. Alenko a le vertige, il y est allé quand même. Cette fois, la lumière était celle du soleil. «Comme lorsque, après une longue nuit, quand le concert est terminé, les instruments rangés, le dernier verre avalé, vous sortez pour découvrir l’aube naissante. Je ne me suis jamais senti aussi bien, aussi clair qu’à ce moment-là, au lever du jour.»

«Lifting» Alenko (Millennium Art & Music)