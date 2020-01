Abdullah Ibrahim, pianiste épris de cuivres

Il est apparu dans les années60, pour se profiler en attachant outsider de la scène jazz internationale, signant à ses débuts d’un énigmatique «Dollar Brand». Initiateur d’un mouvement propre à sa ville natale de Cape Town, le «Cape jazz», le pianiste fera une part importante de sa carrière aux États-Unis, dès la fin des années70. Témoigne de cette époque marquée par une intense créativité le fascinant «Journey», album largement doté en cuivres, mariant calypso, free jazz et rythmes répétés en boucle. Une nouvelle signature s’imposait alors à l’artiste: pour les quarante années à venir, Adolph Johannes Brand, de son vrai nom, serait Abdullah Ibrahim. C’était encore le cas lorsque paraissait en 2019 son dernier album en date, le septantième environ, intitulé «The Balance». Comme lorsqu’il se présente en concert, et tel sera le cas ce jeudi 30janvier au Victoria Hall.

De l'importance du collectif

«The Balance», où les cuivres tiennent la vedette, tandis qu’Adbullah Ibrahim reste le plus souvent en retrait, plaquant quelques brefs accords en guise de cadre, comme un dessinateur dresserait un portrait d’un ou deux traits épars. On ne se fâchera pas trop d’entendre si peu le pianiste; il y a six ans, sur «The Song Is My Story», Abdullah Ibrahim se lâchait dans une longue suite en solo, à peine effleurée d’un sax dont il joue lui-même. Cette fois, cependant, c’est bien le collectif qui compte.

Au Victoria Hall, Abdullah Ibrahim, 85 ans, jouera avec cette formation qui le suit depuis les années80, Ekaya: le contrebassiste Beldon Bullock, le batteur George Gray, ainsi qu’une solide section de souffleurs, Cleave Guyton au sax alto, Keith Loftis au ténor, Jason Marsh au baryton et Andrae Murchison au trombone.