À la fin, le rap a séduit même les punks

C’était l’autre soir, dans un café à la mode près de Plainpalais. D’ordinaire, on y écoute des musiques d’avant-garde, groove tropical, latino pointu, rock perturbé. Cette fois, la bande-son détonne: du rap. On interroge le serveur. «Et pourquoi pas!» Dans la conversation qui s’ensuit, notre homme explique qu’il se passionne pour un large panel de musiques, ne dédaignant pas les sons du rap lorsqu’ils sont bons. «Pas tant de mainstream, non. Ce que vous entendez, ce sont des productions indépendantes.»

L’employé du bar accuse une trentaine d’années d’existence. Comme de nombreux clients, d’ailleurs. Ici, les générations se mélangent. Premier constat: d’un phénomène prétendument «jeune», dont les adolescents constituent le gros des auditeurs, le rap actuel déborde les cadres établis. On écoute encore. Des basses lourdes, empruntées à la «trap», ce style venu du sud des États-Unis – toujours à la mode. Des claviers onctueux. Une ballade? Le contraste s’avère complet avec les textes et la voix. «Faut des liasses de billets à la rue du Rhône, faut des bijoux.» Signé Kjizz Chapo et Sawmal. Cynisme et langueur, pour une séduction indolente qui s’insinue dans les têtes. À présent, on se demande: le rap d’aujourd’hui est-il encore du rap? Ou serait-ce une autre manière de faire de la chanson, de la pop, ou quoi d’autre? Constat numéro deux: autant parler de musique tout court.

Diversité des démarches

Éloignons-nous un instant de Genève. Suisse, France, Belgique: trente ans après avoir migré des États-Unis vers l’Europe, le rap n’a jamais eu un tel succès. En 2017, cinq des dix albums les plus vendus en France – copies physiques, téléchargements et streaming tous ensemble – appartenaient à ce domaine, selon les chiffres du Syndicat national de l’édition phonographique. Ce sont les Soprano, Niska, Damso, Orelsan et PNL, suivis de près par Bigflo & Oli, Jul, Lacrim et Booba. On dira du rap actuel qu’il est la nouvelle variété? Vrai pour Maître Gims et Soprano. Eddy de Pretto, cependant, s’affuble d’une identité d’auteur plus littéraire et chante plus qu’il ne rappe. Tandis que Lomepal s’envisage avant tout comme ambianceur de soirée. Quant à Odezenne, dont le quatrième album vient de sortir (interview ci-dessous), le trio bordelais évacue carrément le terme.

«Cette diversité était en germe dès le début: la scène américaine proposait autant le gros dur et ses gimmicks efficaces que le type réfléchi cherchant à comprendre le monde. À nous, Européens, il suffisait de choisir notre modèle pour s’en emparer.» C’est MC Solaar qui parle, de passage à Genève pour une journée promo. La rencontre était agendée à deux pas du café cité plus haut. Curieuse perspective… Solaar l’ancien, vingt-cinq ans de carrière: l’épaisseur nécessaire pour raconter comment le rap évolue. Et puis les autres, les cadets, pour qui s’inscrire dans l’histoire est un menu souci.

Hier punk, aujourd’hui rappeur

Genève encore. La région a désormais ses incontournables. La Superwak Clique des Di-Meh, Slimka, Makala. Exportation réussie, beaucoup d’attente. Cet autre collectif également, Ozadya, dont la réputation va grandissant. Strana Corpus encore, Le Cenacle et Rive Magenta. Originaire du Pays de Gex, Chilla fait pour sa part un carton monumental. «Sale chienne», «Balance ton porc», «Si j’étais un homme», voilà trois titres à succès de cette féministe militante. On la retrouvera en novembre aux Créatives. Foule il y a sur la liste des derniers venus. Foule aux concerts également. C’était à La Gravière au début d’octobre: en première partie du Français Dinos, on découvre Chien Bleu. Chien Bleu, Val à la ville: son exemple est édifiant pour ce qu’il dit de l’attrait d’un artiste pour l’idiome rap. Hier, il chantait le punk avec les Sergent Papous. Aujourd’hui, il rappe. Rien à voir? «L’intérêt du punk, c’est l’énergie, le passage en force. Plus limité, en revanche, lorsqu’on veut approfondir des sujets personnels. Dans le punk, le public veut entendre des propos «au nom de tout le monde». Pour ma part, je suis touché par ceux qui parlent au nom d’eux-mêmes et font en sorte que je puisse, moi aussi, m’y retrouver.» Quitter le punk, lâcher les riffs bruts, pour caler ses mots sur des sons lents: ce choix est volontaire, personnel. «Dire des choses fortes, mais plus doucement, c’était un besoin.»

Assimiler les codes

À propos de punk… Lorsque les Di-Meh et Cie déboulent sur scène en jetant les pieds en avant, de punk il est question, dans l’attitude en tout cas. Et ce n’est pas rien d’entendre Chien Bleu approuver cette idée. «Les nouveaux punks, ce sont eux. Peu de propos politiques, beaucoup d’énergie, attitude rebelle, physiquement trash.» Alors quoi? Un ancien punk cherche la douceur du rap; des rappeurs cherchent la violence du punk! «Ce serait plus simple de dire qu’on fait tous de la musique. Est-ce que je suis rappeur? Question d’humeur, de besoin. Mon but, c’est de transmettre des émotions nuancées. Le rap permet cela.» Le rap permet tout, en fait. Même d’y amener cette spontanéité propre à «l’ADN du concert rock»: «Je ne travaille pas mes mouvements devant la glace pour avoir l’air plus crédible.»

Crédible. Qui l’est, qui ne l’est pas? «Si tu es franc avec toi-même, tu ne dis pas la même chose à 15 ou 20 ans.» Chien Bleu en a 26. Dix ans de rock derrière lui, le rap devant. Les retours sont positifs. Le rappeur genevois n’a que trois concerts à son actif, certes. Mais le premier, c’était au Montreux Jazz Festival, en juillet dernier. Si l’enthousiasme est de mise, c’est que le gaillard a du coffre, un jeu de scène percutant et la plume solide. Morceau choisi: «Deux points de suture, j’suis rapiécé comme une poupée de chiffon. Les soucis s’pointent, comme quand Joe Pesci fronce les sourcils.»

Au plaisir des (gros) mots

Comprenne qui voudra. Et tant pis pour les autres. «Tu dis que tu fais du rap: on te répond «ouèche» et «yo», on te demande si tu viens de la cité. Ça, ce sont des clichés relayés par les médias généralistes.» Le regard sur le rap est une affaire d’outils: «Pour comprendre l’art contemporain, il faut assimiler les codes. Pareil pour le rap.»

Vocabulaire argotique, tournures vulgaires, ce qui est «chaud» en apparence raconte autre chose derrière. La phrase «Pour 200 dollars, je bute mon voisin» ne fait rien d’autre, après tout, qu’expliciter le libéralisme économique. Et si tu aimes chanter à l’unisson sur «grosse paire de couilles» (le refrain d’«Air Max», signé Rim’K), pas de souci, il y a bien une métaphore à débusquer. Ou alors, c’est juste le plaisir des gros mots. «Être punk, disait Chien Bleu, c’est ça aussi: n’en avoir rien à foutre.» (TDG)