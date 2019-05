À Genève, une jeune cheffe au seuil du firmament

Au cœur des Midlands anglais, il est une formation qu’on pourrait qualifier de faiseuse de rois. À sa tête, celle du City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO), on a vu passer de jeunes prodiges surdoués de la direction, qui ont connu plus tard, sur d’autres fronts, un couronnement somptueux. On pense à Simon Rattle par exemple, qui en a pris les reines à 24 ans seulement, dans un lointain 1977; ou à Andris Nelsons, figure quasi inconnue en 2007, lorsqu’il est nommé à sa tête. Aujourd’hui, c’est à l’éclosion d’une future reine qu’on assiste: à 32 ans seulement, la jeune Lituanienne Mirga Gražinyte-Tyla éblouit sur tous les fronts. Sur celui discographique, premièrement, avec un premier album – chez Deutsche Grammophon, s’il vous plaît! – somptueux et bouleversant, consacré à deux symphonies du trop méconnu Mieczys?aw Weinberg. Et sur le plan scénique, aussi, avec une imposante tournée européenne.

Invitée dans le cadre de la saison du Pour-cent culturel Migros, la cheffe a fait fort impression lundi soir au Victoria Hall. Gestique souple et élégante, elle a donné à la courte «Pastorale d’été» d’Honegger le ton d’une féerie aérée, avec des archets soyeux et un cor aux lignes rêveuses. Voilà pour la mise en bouche. Plus tard, c’est surtout avec la «Symphonie n° 2» de Brahms qu’on a mesuré le grand potentiel de Mirga Gražinyte-Tyla: tonique, très cuivré et quasi abrupt dans les deux «Allegro», le CBSO a su déployer aussi des traits fins (superbes lignes des violoncelles) dans l’«Adagio non troppo». On aura donc assisté à une lecture racée, impressionnante de maturité et de hauteur de vue.

Au cœur de la soirée, on aura été beaucoup moins conquis par la prestation de Yuja Wang, qui se mesurait au «Concerto pour piano op.54» de Schumann. Il y a certes eu, dans les phrasés de la Chinoise, des fulgurances et des brefs instants qui ont laissé entrevoir une grâce, un sens de la narration – comme dans les premières mesures de l'«Intermezzo: andantino grazioso». Il y a eu aussi la place pour le vertige, celui que génère son aisance technique – une cadence dévalée sans encombre, bien que d'un toucher dur, presque tapageur. Et cependant, les étincelles surgies ici et là n'ont pas fait oublier l'essentiel: dans son jeu, il aura manqué ce qu'on a entendu avec d'autres interprètes dans ces mêmes lieux avec la même pièce (Martha Argerich, Nelson Freire), à savoir une lecture cohérente et habitée, un discours et une voix personnelle. Une ligne, au final, capable de conférer du relief sensible aux sentiments puissants que Schumann a inscrit dans ces partitions.