À Estavayer, l’amuseur rap Roméo Elvis se mue en bête sauvage

«Désolé, on est en retard, je viens de perdre un match de ping-pong avec Roméo Elvis.» Avec cette anecdote qui fait marrer le public de l’Estivale, Disiz La Peste résume bien cette soirée de samedi sur les bords du lac de Neuchâtel. Car ce n’est pas la seule partie que le rappeur français, 41 ans et plus de la moitié passée sur scène, aura perdu ce soir là. On le sait, depuis l’avènement du hip-hop en roi de la pop ces dernières années, les carrières ont tendance à exploser en un rien de temps. Et les nouveaux rappeurs de passer d’inconnu à tête d’affiche d’un festival en un an à peine.

Ce soir à Estavayer-le-lac, Disiz, star du début des années 2000 grâce au tube «J’pète les plombs», est relégué en première partie de soirée. La star, c’est l’autre. Roméo Elvis, 26 ans et à peine trois de carrière, ambassadeur d’une vague belge d’un hip-hop décomplexé, d’avantage amuseur que colérique. Et digne représentant de cette génération plus intéressée par un rap qui stimule les corps, celle qui s’est déplacée pour lui – et pour l’autre tête d’affiche, le DJ français Petit Biscuit, 19 ans.

Adapté au jeune public présent

Quand Disiz la Peste ouvre les feux sur la grande scène, il est 19h. Le soleil rase le bitume du parking de la place Nova-Friburgo. Le public, lui, est encore clairsemé. Le rappeur trône sur un podium, batteur à gauche et DJ à droite. Il assène d’amblée le musclé «Disizilla». Le flow est précis, les textes tranchants. Le rappeur sort l’artillerie en piochant majoritairement dans son répertoire récent, oscillant entre des instrumentaux trap, rock ou electro, plus adapté au jeune public présent.

Disiz distille tous les ingrédients d’un show rap dans l’air du temps. De la rage, une grosse caisse qui bétonne, des sons synthétiques enragés, un public stimulé par des «saute» ou des «pogo». Manquent à l’appel le vocodeur et le play-back. Le Français assure et livre un vrai concert, précis et efficace. Sans pour autant tirer son épingle du jeu, à trop vouloir coller à la tendance et répéter les mêmes poncifs. Il oubliera même «J’pète les plombs», préférant un final eurodance sans saveur après avoir coupé brut une entame mélancolique réussie.

On ne peut pas dire que le public soit chauffé à blanc, dispersé sur le terrain, plus enclin à flâner au bord de l’eau, à l’ombre des arbres ou dans un stand de rhum à l’effigie d’un pirate, qu’à bondir sur des grosses basses. Il faudra attendre 22h15 pour que se pointe le Belge, casquette à l’envers et chemise d’été tombante sur un short noir, entouré de quatre musiciens en pulls blancs.

L’attente est grande autour de Roméo Elvis. On connaît l’énergie du gaillard, découverte dans la feu Rock Cave bouillante du Montreux Jazz il y a deux ans, puis dans un Paléo tenu en haleine en fin de soirée l’an passé. Mais c’est la première date suisse pour le rappeur depuis la sortie ce printemps de son premier album, «Chocolat». Un disque plus variété que hip-hop, jouant sur les plates bandes d’un Lomepal, qui n’a pas reçu l’accueil public et critique escompté. Rajoutons qu’entre temps, l’aura de Roméo Elvis s’est faite l’ombre de sa sœur Angèle, nouvelle super-star de la pop francophone.

«Montrez-moi vos sales gueules!»

Sur une banderole, on lit «avoue que t’es là pour notre chocolat». Et le rappeur d’amuser la foule en prétendant préférer les plaquettes belges. Ambiance bon enfant. Roméo commence tout doux, avec ses chansons les plus faciles. Deux titres plus tard empoigne sa guitare et entonne «Drôle de question», reprend le «1000 degrés» de Lomepal ou le hit «Tout oublier» qu’il partage avec Angèle. Le mec assure. Il a du style, de la voix, du groove. Le public est dans sa poche. Surtout lorsque le rappeur lui demande si il est plus chaud que l’autre côté du lac et le Festi’Neuch.

Roméo Elvis le sait, il n’a qu’une heure: «vous étiez au niveau 1, maintenant c’est direct le niveau 3. Je veux que ce soit violent», hurle-t-il après avoir fait un doigt d’honneur à «tous les extrémismes d’Europe». Pogos. La bête de scène se dévoile, se met à rugir. La casquette et la chemise sont tombées. Le t-shirt n’est pas loin de sauter. Le show est impeccable, l’homme se donne à 200%. «Montrez-moi vos sales gueules!»

Là, il calme le jeu, se révèle fragile devant une lune rose et bleue sur «J’ai vu», morceau composé par sa sœur. Avec «Soleil», il exige qu’on lui donne de «l’organe», ose un petit déhanché. Puis, torse-nu, gesticule dans tous les sens avant de grimper sur l’échafaudage de la scène. La température ne cesse de grimper jusqu’au tube «Bruxelles arrive», qu’il interprète en surfant sur la foule tandis que ses musiciens la rafraichissent à l’aide de pistolets à eau. D’amuseur rap, Roméo Elvis s’est mué en rock-star à l’attitude punk. En véritable bête sauvage. Et a fait taire tous les préjugés.