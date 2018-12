Zazie porte ses chansons comme des enfants

Elle surgit tel un diable de sa boîte, quittant la salle de bains de la suite d’un hôtel genevois. Elle tend une main mouillée avec un large sourire. «C’est de l’eau, hein? Attendez… Quelqu’un a de la lotion? Voilà, resserrez-moi la main comme ça la vôtre sera crémée aussi…»

Pas facile d’obliger Zazie à rester tranquille. La chanteuse ponctue chacun de ses propos par de grands gestes, réajuste les manches interminables de son pull noir une centaine de fois et rit du bruit de «prout» que font les coussins du canapé sur lequel elle peine à se lover.

Sur le fauteuil pivotant de «The Voice», vous être incapable de rester tranquille, comme maintenant, d’ailleurs. Vous êtes toujours comme ça? Je suis très écologique avec moi-même, mon énergie est renouvelable! Non, je ne suis pas toujours comme ça. Mais là j’enchaîne des interviews qui durent entre 20 et 30 minutes et je vous dois qu’elles soient denses, par respect. Il faut qu’on ait l’impression d’une vraie rencontre. Je ne suis pas hyperactive, mais mon expression passe beaucoup par le corps je crois. Oui, je suis plus «Speed» que «Zen» si on veut citer mes chansons. Mais j’ai besoin des deux. Je revis aussi grâce au silence total et à la solitude extrême par moments. Je médite, je ne bouge pas, je ferme les yeux. Je vous promets!

Vous ne jouez donc jamais de rôles? Non, c’est mon drame d’ailleurs. Quand j’essaie de faire semblant, ça se voit comme le nez au milieu de la figure! Comment défendre ce métier déjà tellement vertigineux et déséquilibrant en faisant semblant? Ce serait trop schizophrénique d’être quelqu’un que je ne suis pas ou de faire semblant d’être quelqu’un d’autre. Évidemment que je me maquille un peu plus que d’ordinaire en promo. C’est un effort de séduction avec des gens qui nous connaissent moins, et quand on sait qu’on va passer à la télévision et qu’il y aura plein de personnes qui nous voient, on essaie d’être au mieux. Mais au mieux de ce que je suis, pas au mieux de quelqu’un d’autre.

Vous arrivez à déléguer certaines choses? Euh, on ne peut pas trop déléguer, non, sinon on se retrouve à faire Cyril Hanouna et ça, il n’en est pas question! Ou à être considérée comme un objet parce que vous êtes une femme à faire des photos de mode pour je ne sais quel truc. J’explique gentiment que j’ai arrêté à 22 ans et que c’est pas maintenant que je vais recommencer une carrière de mannequin. Déjà qu’à l’époque c’était juste un job chouette où on avait des fringues gratos, mais vraiment pas un plan de carrière. Bon faut dire que pour porter ces fringues, il fallait souvent un mode d’emploi. Surtout les créateurs japonais: mais il est où le bras au fait? (éclat de rire)

Vous comparez souvent la création d’une chanson à un accouchement… C’est ça. On met au monde des chansons, sans prétention, hein? Ce ne sont que des chansons. Mais les parents vont faire gaffe et ne pas choisir n’importe quel baby-sitter maltraitant, ils vont opter pour une bonne crèche, bref ils vont s’en occuper. Nous, c’est ça aussi: sortir un album, c’est très affectif. On y a passé un temps fou, on a eu des joies, on a peut-être même pleuré. Il faut donc lui donner la main au moment de lui faire traverser la route.

Votre petit dernier, donc, «Essenciel», parle de réduire sa consommation. Il n’y a que votre assiette que vous refusez d’alléger? Exactement! Je suis une très bonne vivante. mais je peux vous assurer qu’après 50 ans, ce que vous mangez compte double! Et non je ne fais plus de vélo depuis que j’ai eu un accident et du coup je n’élimine plus en pédalant. Heureusement j’ai trouvé un autre sport (lire encadré). Pour me déplacer, j’ai choisi le scooter électrique. Je suis en mode warrior au guidon et je l’ai pris orange pour qu’au moins on me voie arriver, vu qu’on ne m’entend pas. Je ne suis pas certaine que niveau sécurité je sois vraiment mieux.

Y a-t-il une chanson que vous ayez écrite pour quelqu’un et que vous auriez aimé garder? Non. Est-ce qu’on regrette d’avoir offert un cadeau qui va mieux à l’autre? Moi je n’ai pas de chanson d’avance. J’adorerais en avoir une dans le tiroir que j’arriverais à placer parce qu’elle serait bonne sous tous rapports. Non, en fait quand Johnny me demande un truc pour l’ouverture du Stade de France, évidemment je vais pas lui faire une petite baladounette avec de la crinoline et des petits frous-frous roses.

Une chanson, c’est une forme de cadeau que l’on offre à l’autre. Vous, je vous vois, je sais que vous aimez bien les robes et les boucles d’oreilles créoles, je vais vous offrir un truc qui ressemble à ce qu’il me semble que vous aimez.

Vous n’avez pas envie de les sortir de leur zone de confort? Si, mais sans les violer parce que je suis interprète aussi et je sais combien c’est dur de s’approprier une chanson. Déjà moi parfois quand je chante mes propres chansons, j’ai du mal. Je monte sur scène et j’ai l’impression que j’ai l’Annapurna à franchir alors que c’est juste trois marches pour aller voir les gens et leur dire «bonsoir».

Après je prends le courage d’ouvrir les yeux, je me rends compte que ce sont des gens qui sont là pour faire la teuf et tout va bien.

Comme ça doit être difficile de réinterpréter vos propres chansons plus anciennes… Oui, j’en ai repris une récemment qui s’appelle «Tout» et j’y parle de 3G! Pour vous dire son obsolescence! Quand c’est comme ça, je me mets à la place des spectateurs et je me dis que c’est pas forcément Zazie qu’ils viennent voir, mais mes chansons. Ils se sont aimés sur une, engueulés sur une autre. Donc si je ne leur donne pas leur madeleine de Proust, c’est que je suis bien connasse.

Et après, quand je sens que je vais vraiment m’ennuyer à chanter un morceau parce que je suis passée à autre chose musicalement, je joue à la poupée avec: je le déshabille et lui mets d’autres fringues. Et du coup, c’est vraiment chouette! (TDG)