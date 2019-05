Une touche musicale catalane au Victoria Hall

C’est une saison, celle des grands interprètes de l’agence Caecilia, qui s’achève avec des touches qui font cohabiter dans une seule soirée l’insolite et la tradition. Avec le passage sous nos latitudes de l’Orchestre de Cadaqués – ensemble établi dans la province de Gérone, en Catalogne – on quitte en effet certaines pistes attendues et on se tourne tout d’abord vers un répertoire peu exploré sous la voûte du Victoria Hall. Celui consacré à la guitare classique. Une proposition rafraîchissante à cueillir en compagnie d’une figure majeure de l’expression à six cordes – Pablo Sáinz Villegas – et d’une pièce puissante de ce répertoire: le «Concerto d’Aranjuez» de Joaquín Rodrigo.

Placé sous la direction de Jaime Martín, le concert se prolonge avec du grand répertoire, soit la «Quatrième symphonie» de Beethoven.

Orchestre de Cadaqués, Pablo Sáinz Villegas (guitare), Jaime Martín (direction) Victoria Hall, sa 11 mai à 20 h. Rens. www.caecilia.ch (TDG)