Une soirée pour se rapprocher de Mahler

Il y a bientôt dix ans, le paysage musical genevois s’enrichissait d’un nouvel acteur dont les activités discrètes mais incisives relèveraient, dans d’autres domaines, de la catégorie du lobby. La Société Gustav Mahler fait donc cela, avec bienveillance et ténacité: promouvoir l’œuvre du compositeur autrichien et faire connaître au plus grand nombre tous les pans de sa vie. «Personne n’a le droit de mourir sans savoir que cette musique existe», nous dit sur un ton léger mais convaincu le fondateur de la société Bruno Mégevand. Aujourd’hui acteur principal de l’aventure qui devrait mener à l’édification d’une Cité de la Musique, l’avocat genevois a été un jour foudroyé par une «Deuxième Symphonie» retransmise à l’écran et en direct depuis le KKL de Lucerne, sous la direction du regretté Claudio Abbado. Ce fut une révélation majeure qui a suscité plus tard, en 2009, la naissance de la Société Gustav Mahler.

La prochaine mission de cette ambassadrice musicale? Elle se déploiera au Théâtre des Salons le 20 novembre, par le biais d’une exploration de cette même «Deuxième Symphonie», dite aussi «Résurrection». Le public, pour qui l’accès sera libre, pourra écouter l’ouvrage et se rapprocher de son esprit avec les contributions du chef d’orchestre Eric Bauer et celles de Bruno Mégevand. «Je parlerai pendant trois minutes entre chaque mouvement pour évoquer quelques éléments historiques et les émotions que suscitent en moi les différents passages de l’ouvrage. Eric Bauer, lui, campera sur des aspects musicaux, dans un échange entre nous qui se veut absolument libre et pas du tout scénarisé.»

La soirée placée sous l’intitulé «Les couleurs de l’orchestre», se poursuivra avec un apéritif et la projection d’une version remarquable de l’œuvre: celle du Royal Concertgebouw d’Amsterdam dirigée par Mariss Jansens.

«Les couleurs de l’orchestre», conférence de la Société Gustav Mahler Genève, avec Eric Bauer et Bruno Mégevand, Théâtre des Salons, ma 20 nov. à 19 h. www.gustav-mahler.ch (TDG)