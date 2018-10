Une soirée dans les nuances de la gravité

Cela débute avec l’errance d’une femme cherchant son amant dans une forêt éclairée par les lueurs pales de la lune. Cette malheureuse protagoniste du récit finit par retrouver le corps du disparu et par glisser vers une folie intériorisée, exprimée dans un monologue oppressant. Cette trame traverse le monodrame «Erwartung», œuvre de Schoenberg dont le public du Victoria Hall aura mesuré, mercredi soir, la complexité et le degré d’exigence technique qu’elle requiert sur les fronts instrumental et vocal. Empoignée par la soprano Angela Denoke – habituée du répertoire de la première partie du XXe siècle – la pièce a trouvé toute sa dimension anxiogène et troublante, portée par une voix qui a impressionné par la richesse du registre expressif, par sa puissance et par la maîtrise des innombrables défis qu’offre la partition. Aux côtés de la cantatrice, on a retrouvé un Orchestre de la Suisse romande des grands soirs, à la précision chirurgicale dans les attaques et parfaitement mené par son chef, Jonathan Nott.

Une tout autre histoire musicale a pris forme en deuxième partie de soirée, lorsque Nicholas Angelich s’est attaqué à son compositeur fétiche – Johannes Brahms – en s’attelant au «Concerto N° 1 op. 17». Son élégance, l’extrême délicatesse du toucher (un «Adagio» aux allants délicieusement brumeux, accompagné par des archets renversants), sa conduite parfaite des lignes et son naturel dans les épisodes les plus véhéments du «Maestoso» et du «Rondo» (aucune dureté, aucun excès dans son jeu) placent une fois encore le pianiste parmi les meilleurs ambassadeurs de la lettre brahmsienne. Considération renforcée par le premier des «Intermezzi op. 117», servi lors d’un bis remarquable.

