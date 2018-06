Une nuit Aux Athénéennes, bercé par Depardieu et Barbara

«Je ne suis pas une intellectuelle. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une femme qui chante.» Ce soir, Gérard Depardieu pénètre la poésie de Barbara. Ce soir, le féminin de la dame brune est le sien.

Dimanche 3 juin, il est 20 h. L’Alhambra s’anime. Il y a foule au festival Les Athénéennes, tant de monde qu’on a ouvert les galeries, les bas-côtés. De là, on voit le public attentif face à l’«événement» du week-end. Depardieu va chanter, accompagné par le dernier pianiste de Barbara, Gérard Daguerre. Debout devant le grand piano, costume sombre, tenue sobre, seul le visage de l’acteur est éclairé. Le silence est total quand l’histoire commence.

Ni trop ni trop peu: énorme

Au programme, les chansons de Barbara parmi les plus fameuses, «À mourir pour mourir», «La solitude», «L’Aigle noir», «Göttingen», «Marienbad», «Nantes». Et d’autres, cependant, que le grand public, les plus jeunes a fortiori, a pu oublier: «L’île aux mimosas», «Sid’Amour à mort», «Emmène-moi», encore, tiré du spectacle «Lily Passion» qu’avaient joué ensemble le comédien et la chanteuse, il y a trente ans de cela. Mais aussi, entre deux titres, des citations, tirées des interviews, des Mémoires. «La chanson, ma médecine, mon poison», «l’homme, horreur et beauté tout à la fois». «Oui, je crois en Dieu». Mots dits du bout des lèvres, sans outrance. À peine les bras qui s’écartent, une rose rouge à la main, lorsque, au terme de cette longue course d’une intensité inouïe, la foule lui lance des fleurs.

Trop solennel? Peut-être est-ce là un genre de tour de chant que notre époque ne connaît plus. Prenez une vedette, trouvez le bon répertoire: ensemble, cela donnera un «entre quatre yeux» soutenu de confessions. Rappelle-toi hier, on écoutait Barbara en concert, on découvrait l’acteur indocile, s’essayant même à la chanson, au rock! Ce souvenir d’une époque révolue joue à plein. Depardieu raconte tendrement sa dame, grognant parfois, tonnant s’il le faut. Il y a de la tirade, du génie théâtral. «J’avais trop aimé Barbara…»

Le piano veille, pompant délicatement des cadences en rythmes ternaires, allumant ici et là de beaux drapés d’harmonies, à peine un léger péché de romantisme, parfois une once de jazz. Puis retourne dans la pénombre à sa discrète besogne pour soutenir la voix.

Parole sacrée

Depardieu chanteur? On n’en attendait pas tant. Il suffisait déjà de sa diction magistrale. Pourtant, le comédien a la justesse requise, le dynamisme qui sied à la musique. Plus que sur le disque récemment paru, sur scène la mélodie s’est consolidée, affirmée, raffermie. Embellie pulmonaire d’un monstre sacré en visite chez sa défunte consœur. Il use de son timbre large, de ces graves fameux qui ronflent tel l’ogre attendri, de cette faiblesse sublime dans la voix, aigus fragiles qu’on croirait le grand Gégé en conversation avec un tout petit oiseau dans sa main de géant. Combien de clichés traînent dans l’ombre du comédien? La voix, on la connaît pour son cinéma. On sait le cabot capable d’en faire des tonnes… Rien de tout cela ici. Tout, ce soir-là, tombe à point nommé, ni trop ni trop peu: juste énorme.

Depardieu a-t-il cette «légitimité» d’avoir vécu auprès de Barbara, partagé la scène avec elle? Cela fait-il de lui le dépositaire de son œuvre? On en a entendu, des repreneurs. À qui l’originalité, l’indiscutable élégance? Avantage certain au grand Gérard, qui navigue hors catégorie. C’est Depardieu qu’on admire. Barbara qu’on adore. Lui dans elle qu’on accepte comme une évidence.

Longtemps, ce soir-là, le public s’est tu. Pas une note, ne serait-ce que susurrée. Comme s’il fallait garder vierge cet instant, comme si la parole de Gérard Depardieu contenait quelque chose de sacré. Puis enfin, timidement, sur la pointe des pieds, l’assemblée s’est mise à chanter elle aussi: «Dis, quand reviendras-tu?» (TDG)