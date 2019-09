Un court festival pour s’élever avec les voix

C’est de la musique dans son plus simple appareil, ou presque. Le piano pour un accompagnement en toute discrétion, et une voix pour chanter des textes issus souvent du monde des vers poétiques. Le Lied, pour ce qui tient de la tradition germanique – dominatrice dans le domaine – mais aussi la mélodie à la française ou encore les songs d’outre-Manche incarnent cela précisément: la célébration intimiste et raffinée de la rencontre entre des notes et des mots. Le baryton genevois Benoît Capt a fait de ce vaste répertoire un terrain où camper des rendez-vous passionnés. L’association Lied & Mélodie, qu’il a créée voilà sept ans, place ainsi sur la plus haute marche cet art vocal qui a traversé agilement les frontières et les cultures.

Cette ambition a très vite rencontré les faveurs du public: aujourd’hui, l’association peut compter sur la présence entre ses rangs de 120 membres actifs. Quant à la jeune histoire du petit collectif qui anime l’aventure, on y apercevra une ligne directrice immuable: présenter quatre concerts par année. Un événement pour chaque saison, donc. Mais tout cela appartient au passé.

Une diagonale musicale

Le présent a des allants bien plus robustes et ambitieux. Délesté de sa lourde veste de motard et attablé à une terrasse de bistrot, Benoît Capt en parle avec l’empressement et la minutie de celui qui doit faire œuvre de conviction. «Cette année, nous avons décidé de présenter un projet exceptionnel, nous dit le chanteur. Nous concentrons nos concerts durant quatre jours, lors d’un minifestival qui comptera six récitals en tout. Cela permettra de donner un aperçu intéressant du répertoire dont dispose ce style musical particulier.»

Et il faut le dire, la vue depuis la tourelle ainsi conçue a fière allure. De Clara Schumann – née il y a deux cents ans précisément – à Aaron Copland, figure majeure de la création américaine du XXe siècle, le mélomane suivra une grande diagonale à travers les âges et retrouvera sans doute des points communs qui jalonnent ces créations espacées. «Très souvent, le Lied et ses différentes déclinaisons ont constitué pour les compositeurs des laboratoires où explorer en petite échelle des formes demandant des effectifs bien plus amples. On peut penser à l’opéra, par exemple, ou encore à tout ce qui a trait à la musique de chambre» souligne Benoît Capt.

Pour retrouver ces fils rouges et d’autres encore, l’association propose un accompagnement didactique en amont de chaque concert. Une trentaine de minutes de présentation des pièces à l’affiche, avec le concours de spécialistes comme Philippe Albèra ou Claudio Chiacchiari. On trouvera enfin une autre touche captivante dans ces «Journées Lied & Mélodie». Elle est dans cette salle des Abeilles dont les dimensions, l’acoustique et l’esthétique semblent avoir été expressément conçues pour communier avec cette musique.

«Journées Lied & Mélodie», Palais de l’Athénée, salle des Abeilles, du 3 au 6 oct. Rens.: www.liedetmelodie.org