Un concert de Nouvel-An qui chemine entre Vivaldi et Carlos Gardel

C’est le jour de l’année qui plus que n’importe quel autre aiguise la question du «que faire aujourd’hui?». Alors que les vagues du réveillon se retirent et que la ville entière paraît somnoler, nombreux sont ceux qui, cachés derrière ce calme apparent, aimeraient donner un sens à leurs premiers pas dans la nouvelle année. Ce 1er janvier offre une occasion pour répondre de manière noble à cette aspiration, à travers un concert alléchant. Ce sera entre les murs du temple de la Madeleine, en compagnie d’une formation – l’Ensemble instrumental romand – qui nous a habitués, depuis près de deux décennies, à des apparitions caritatives à la Salle Opéra des HUG.

Fondé et dirigé par Éric Bauer, l’orchestre se délocalise mais ne change pas pour autant son cap: pour cette occasion, les dons récoltés lors de ce rendez-vous seront transmis à la Thune du Chœur de la Tribune de Genève. «Nous avons mis au programme des pièces assez disparates, note, sourire en coin, le chef Éric Bauer. Il y aura notamment deux pièces de Vivaldi: le Concerto pour deux violons et le Concerto pour flûte piccolo. Mais aussi un des trois Divertimentos de Mozart. En deuxième partie, on se dirigera vers la grande tradition populaire argentine, avec des œuvres choisies d’Astor Piazzolla et Carlos Gardel.»

Pour donner vie à ce rendez-vous, un ensemble dont le nombre de pupitres varie selon les projets (de douze à trente musiciens), et qui aujourd’hui est quasi entièrement composé par des membres fixes ou remplaçants de l’Orchestre de la Suisse romande. «Longtemps, cette formation a permis aux étudiants du Conservatoire de cumuler les expériences en orchestre, aux côtés de premiers pupitres professionnels. Par le passé, nous avons donné jusqu’à vingt concerts par saison. Aujourd’hui cette fréquence est moins soutenue et l’ensemble est désormais composé d’artistes affirmés. Mais un trait demeure toujours intact: nous jouons sans pression aucune, avec bonheur et simplicité.» Ensemble instrumental roman, Éric Bauer (dir.), temple de la Madeleine, lu 1er janv. à 18 h. Concert au bénéfice de la Thune du Cœur de la «Tribune de Genève», entrée libre, collecte. Rens. www.ref-genf.ch (TDG)