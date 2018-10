Un air de flûte pour les sinistrés grecs

Comme son nom l’indique, Anastase Démétriadès est d’origine grecque et très attaché à son pays natal. C’est pourquoi ce flûtiste de renom, établi à Nyon depuis des décennies, a décidé de monter un concert de bienfaisance en faveur des victimes des incendies qui ont ravagé la Grèce en juillet dernier, faisant 104 morts et détruisant quelque 2500 maisons.

«Il y a chaque année des incendies là-bas, mais là, ils ont touché des régions très habitées, et avec le vent, le feu était tellement violent que des gens ont été piégés alors qu’ils tentaient de fuir vers la mer», raconte le Nyonnais. Cette catastrophe, qui a fait des milliers sans-abri, a provoqué un grand mouvement de solidarité internationale. Il faudra des années pour reconstruire les personnes et les biens.

Comme il l’avait déjà fait en 2007, après les terribles incendies du Péloponnèse, Anastase Démétriadès a choisi d’apporter sa contribution en donnant un concert de musique baroque avec son compère de toujours, le claveciniste Georges Kiss, avec lequel il forme depuis plus de quarante ans le Kiss-Démétriadès Duo Baroque. Il se déroulera au Théâtre de Marens le 2 novembre, sous le haut patronage du consul général de Grèce à Genève, Thanos Kafopoulos et du syndic de Nyon Daniel Rossellat et avec la participation de deux autres musiciens, Jason Zacharakis et Christophe Ollivier pour animer la partie récréative à la buvette après le concert.

Ensuite, les deux musiciens se rendront eux-mêmes en Grèce pour apporter les fonds récoltés, qui seront voués à un projet de reconstruction en faveur des enfants, école ou crèche, dans la région très touchée de Rafina. (TDG)