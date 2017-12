U2 numéro un des tournées mondiales

Le groupe de musique irlandais U2 domine le classement des vingt plus grosses tournées mondiales de 2017 établi par Pollstar. Il a amassé 316 millions de dollars (309 millions de francs) de recettes grâce aux 50 dates de sa tournée «Joshua Tree».

Celle-ci était organisée pour marquer le 30e anniversaire du groupe. Au deuxième rang se classe le groupe de hard rock américain Guns N'Roses (292,5 millions de dollars), suivi des Britanniques de Coldplay (238 millions de dollars).

Bruno Mars, d'origine portoricaine et philippine, est le seul musicien de couleur du Top Ten, où ne figure aucune femme. Céline Dion n'arrive en effet qu'à la 11e place avec 101,2 millions de dollars. Lady Gaga se hisse à la 15e place avec les 85,7 millions de dollars engrangés par sa tournée «Joanne».

Ventes de billets

Au total, les vingt plus grosses tournées de 2017 ont dégagé un chiffre d'affaires record de 2,66 milliards de dollars, soit 264 millions de dollars de plus qu'en 2016.

Ces chiffres, qui mettent en valeur les groupes de rock blancs et masculins, contrastent avec le streaming et les ventes de disques, dominés cette année par le hip-hop et le R&B.

Le classement de la publication professionnelle Pollstar s'appuie uniquement sur les ventes de billets et n'inclut pas les ventes de produits dérivés, qui peuvent représenter une part importante des recettes des tournées.

La palme du billet le plus cher vendu cette année revient à Bruce Springsteen pour ses concerts en solo dans un théâtre de Broadway: 1500 dollars la place en moyenne. (ats/nxp)