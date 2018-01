Trump Jr furax contre les Grammys

Le tour très politique pris dimanche soir par la cérémonie des Grammy Awards à New York a suscité une salve de messages indignés de la part du fils du président Donald Trump et de l'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley. La lecture d'extraits du brûlot «Fire and Fury» leur a déplu.

Le présentateur de la retransmission James Corden a fait lire à des chanteurs mais aussi à Hillary Clinton des passages du livre polémique «Le feu et la fureur: Trump à la Maison Blanche» du journaliste Michael Wolff. L'ouvrage brosse un tableau apocalyptique de la première année de l'administration Trump à la Maison Blanche.

Donald Trump Jr a rétorqué sur Twitter: «lire un extrait d'un livre de #fakenews aux Grammys semble fournir une grande consolation pour avoir perdu la présidence». Selon lui, plus Hillary Clinton apparaît à la télévision «plus le peuple américain réalise combien c'est formidable d'avoir en poste @realDonaldTrump».

Getting to read a #fakenews book excerpt at the Grammys seems like a great consolation prize for losing the presidency. #GrammyAwards