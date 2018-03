Thomas Florin, feu solitaire

Pianiste jazz issu de la matrice AMR, où il enseigne aujourd’hui, le Genevois Thomas Florin s’attaque à une montagne. Voyager nu, dans le plus simple appareil instrumental, pour tirer du piano des notes différentes. Faire une musique qui «trip». Sortir les tripes.

Découpé en trois parties, l’album Déambule provoque cet effet toujours étrange, quand on s’y abandonne, d’une illusion sonore, klosters et cellules rythmiques répétées à l’envi stimulant petit à petit l’apparition de notes fantomatiques.

L’approche n’est pas évidente. D’un pianiste bien en place dans les standards, admiratif comme tant d’autres de Bill Evans, également très actif dans le post-bop en quartet avec Manu Gesseney, Ninn Langel et François Christe, on découvre, d’abord décontenancé, une musique d’un tout autre acabit. Pi-Su mécanisé, Star, My Punching Ball aux accords épars, Cyborg Intestine explosant le clavier d’un grand coup de pédale de résonance. Rien d’évident. Pourtant, une alchimie opère, qui donne à entendre un au-delà pianistique. Expérimental, ce Déambule, nourri d’improvisation, vaut pour son allure impressionniste. En cela, Thomas Florin s’avère un fascinant musicien.

Enregistrer un solo, à 27 ans seulement, l’entreprise n’est pas courante: «Les professeurs vous diront que pareil exercice reste l’apanage d’une carrière bien remplie, et de la sagesse. Aujourd’hui, je suggère le contraire à mes élèves. Cela dit, je n’ai jamais eu autant le trac que ce jour où j’ai présenté mon travail pour la première fois.» C’est à l’occasion d’un festival de pianistes à l’AMR, en 2017, que Thomas Florin concrétise son projet: «Mon but était simple: faire ce que je ne savais pas faire. Jouer sur les timbres, sur des résonances parfois extrêmes. Les pianistes solos qui me fascinent travaillent dans ce registre.» Ainsi de Jacques Demierre, qui lui a «ouvert la tête», lorsque Thomas Florin suivait ses cours à la Haute École de musique de Lausanne. Également cet autre Genevois, Johann Bourquenez, du trio Plaistow. «Quand on voit jouer ces musiciens, on croirait qu’ils vont se casser les bras et leur instrument avec! Il suffit alors d’un bruit extérieur, le tabouret qui craque, pour que l’auditeur se rende compte qu’il était lui aussi parti, ailleurs. Une telle écoute m’amène à réenvisager mon travail de pianiste.»

«Déambule» Thomas Florin, piano

(TDG)