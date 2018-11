Thierry Fischer et l'excellence coréenne

C’est un retour attendu et pour s’en rendre compte, il aurait suffi de partir à la chasse aux sièges vides – quasi inexistants – au Victoria Hall, lors du rendez-vous inscrit dans la série «Concerts du dimanche» de la Ville de Genève. Thierry Fischer a donc retrouvé sa ville, là où sa carrière de chef a éclos avec l’Orchestre de Chambre de Genève. À la tête de l’Orchestre philharmonique de Séoul, l’homme s’est présenté comme à son habitude, dans un sobrissime costard-cravate, loin des queues-de-pie et des nœuds papillons.

En compagnie de ses protégés, pour lesquels il assure depuis deux saisons le mandat de principal chef invité, il a ouvert le concert avec «Muak», œuvre d’un compositeur – Isang Yun – qui a quitté tôt la Corée pour cheminer longtemps en Allemagne, où il est décédé en 1995. Son écriture? Elle alterne plages apaisées confinant au néo-impressionnisme et épisodes agités et magmatiques. Ce qui a permis de donner un premier aperçu des qualités étourdissantes de l’orchestre. Le soin apporté à la qualité des plans sonores, à la musicalité des phrasés, à la souplesse des articulations a fait particulièrement merveille plus tard, dans ce monument expressif qu’est la «Symphonie fantastique» de Berlioz. C’est ici, dans le tumulte si contrasté des affects, dans la variété des textures et des ambiances musicales, que les musiciens de Séoul ont déployé les traits d’un art raffiné, particulièrement audibles au sein des archets. Quant au «Concerto N° 5» de Beethoven, il a fait briller la technique imparable de Sunwook Kim mais a fait surgir les doutes face à un toucher empreint de dureté et à un souffle poétique aussi court. (TDG)