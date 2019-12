The Young Gods, monstre de rock psychédélique

Franz Treichler, Bernard Trontin, Cesare Pizzi: The Young Gods. Le cheveux a blanchi, le geste reste précis. La musique, ainsi rendue samedi à l’Alhambra au terme d’une tournée européenne, rendait toutes ses finesses et sa force brute, crevant l’air de ses vibrations tranchantes. En 2019 comme il y a trente ans, se soumettre aux «jeunes dieux» procure un intense plaisir, suscitant une excitation à nulle autre pareille.

Ce soir-là, l’Alhambra fait comme une chapelle gothique, une voûte étrange sous laquelle dansent des lumières frétillantes. D’abord, il y a la pénombre, vision troublée des trois silhouettes effleurées chacune par le faisceau vertical d’un spot posé au sol: tradition maison sans cesse reconduite, encore captivante. Puis des formes abstraites émergent sur les côtés, mangent le paysage. Ce pourrait être des pixels, ou les lignes de codes d’un ordinateur. Numérique ou organique, tout cela grouille et bouge. Telle la musique qui jaillit des hauts-parleurs.

«D'dieu c'est beau!»

Rythme lent ou rapide, pattern blues ou techno, on reconnaît les basses lourdes, la carrure inquiétante du rock industriel, jamais aussi évident qu’en formule live. Ainsi de ce dernier album, «Data Mirage Tangram», où l’ambient des années 2000 fusionne avec le metal de la décennie précédente. L’occasion de lâcher des soli de guitares hurlants, suraigus, tandis que pulse dans la marge un sonar entêtant.

Il y aura du neuf, «All My Skin Standing», «Figure sans nom», des titres d’il y a dix ans, «Tenter le grillage», du plus ancien enfin, les fondateurs «Envoyé», «L’eau rouge», puis le tube «Skinflowers». Planant ou trépidant, parfaitement captivant, The Young Gods restent cette valeur sûre d’une musique sans cesse en mouvement, cosmique dans son appareil, si proche de son terreau originel cependant. Qui écopait en guise d’approbation d’un affectueux «D’dieu c’est beau!» avec l’accent genevois.