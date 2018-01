The Beat, monstre fiesta rap à l'Arena

Ils étaient des milliers, samedi à l’Arena, pour faire bombance de rap dernier cri. Adolescents, jeunes adultes: 8500 personnes au total ont suivi le Beat Festival, seconde édition d’une manifestation qui n’en ramenait encore que la moitié l’an passé.

Le phénomène est connu, qui se manifeste au quotidien sur Internet. Damso, Roméo Elvis, Sofiane, Kaaris, Lorenzo, Caballero & JeanJass... Belges ou Français, tous francophones à l’exception des Américains SuicideBoys, ces artistes font le buzz depuis l’été dernier, accumulant des millions de vues à chaque nouvelle sortie de clip vidéo. Les retrouver à l’Arena en chair et en os constitue par conséquent un événement majeur pour la jeunesse locale. Les 18-25 ans, voilà le gros des noctambules d’aujourd’hui. Et leur musique préférée, c’est celle-là.

La transe, le joint et un coca

Des basses lourdes, un petit clavier indolent: esthétique minimale pour résultat maximal. Quand Roméo Elvis tombe la chemise sous les lumières de la scène, il suffit d’un DJ pour monter le son, plus une palette de copains, dont le Genevois Di-Meh, invité à le rejoindre. «Ça pue la transe dans cette salle!» Et la foule suante reprend avec lui Bruxelles arrive. Le Beat est bien engagé, qui va durer plus de huit heures. De l’ouverture à 18 h au final, passé 2 heures du matin, l’ambiance évoque un club géant. De la salle au fumoir en passant par les nombreux bars – «on vend surtout du Coca», répond le serveur –, c’est un défilé de mode capuche et pantalon slim taille haute. «Des potes? Ils sont tous là!» lâchent ces trois ados d’à peine 15 ans. «C’est surtout l’occasion de voir beaucoup de rappeurs», note ce Marseillais, 20 ans, qui précise toutefois être venu à Genève «pour un week-end de fête».

Intrigant, de comprendre ce qui motive les uns et les autres. Lorsqu’on croise Lucie, 14 ans, au sortir du show de Lorenzo, alias «l’empereur du sale», elle nous dit: «Pourquoi j’aime ça? Pour la déconne, simplement!» Mais les autres, Damso plus mélancolique, Sofiane existentiel, SuicideBoys torturés, ne disent-ils rien de plus profond? «Chez moi, tranquille, pourquoi pas. Mais ici, c’est la fête», répond Alain, 20 ans, de Genève.

The Beat, côté coulisses

Et la foule immense, dynamique, bruyante, qui ne cesse de se rencarder par téléphones interposés, s’interpelle, s’échauffe, s’éclate, fume, s’enivre, tombe dans les pommes parfois et festoie de plus belle. La douce odeur qui baigne l’Arena des travées à la scène peut même se targuer d’être parfaitement légale. CBD, le joint sans THC. Un stand valaisan en vend, déjà roulés, prêt à l’emploi. «Fume, fume à fond», c’est le doux refrain de Lorenzo. Lequel prévient: «Mon prochain album va s’appeler Rien à branler, parce que je m’en bats les couilles!» Approbation du public. Voilà le résumé parfait de la soirée.

Il est 23 h. La soirée bat son plein. Dans un peu moins d'une heure, l'une des grandes vedettes de la soirée montera sur scène. Damso, géant de Matonge, le quartier congolais de Bruxelles. On le retrouve en coulisses. Dans les sous-sols de l'Arena, couloirs en béton. Où l'on retrouve d'abord la «prod» du festival: Julien Rouyer, patron de Soldout, qui organise la soirée, turbine à cent à l'heure, l'oreillette crépitant en permanence. «L'essentiel de mon travail, dit-il, c'est de faire en sorte que le public soit bien. Question de responsabilité, avant tout». Et on le comprend bien, vu la masse populeuse qui s'agite au-dessus. Mais poursuivons. Voici les loges. Devant la porte, un gaillard immense veille aux allées et venues. La porte s'ouvre, l'assistante de Damso nous tend la main, frêle et jeune dame qui nous invite à entrer.

Damso: «Le rap reste une musique jeune»

«Bonsoir. Damso.» La star de la soirée, c'est lui, qui foulera la scène dans un peu moins d'une heure, juste après minuit. Peu de mots, à voix basse, il répond: «Je n'ai pas choisi le rap, c'est lui qui m'a choisi. Parce que tout le monde, dans mon entourage, écoutait ça.» Damso, personnage sans doute plus complexe qu'il n'en a l'air, évoque la scène: «Comme d'habitude, je vais faire mon show. C'est un rencart. Je suis seul, on joue avec les lumières. Ça se rapproche du concert rock, je crois. On s'ambiance. Et le public devient mon pote!» Ce qui était un morceau triste, Kietu pour n'en citer qu'un, devient autre chose en concert, lâche son côté mélancolique, pour ne garder que l'esprit de fête. «L'euphorie de la scène, c'est ça qui compte. On n'est pas là pour se rappeler les souvenirs, mais pour en créer de nouveaux. Dans le public comme sur la scène, on crache toute la haine, toute la joie aussi, sortir tout ce qu'on a dans les couilles. L'euphorie, oui, c'est quand ça explose, quand la musique dépasse l'imaginaire. C'est ça, un tube. C'est de la musique, rap ou autre chose, qu'importe.» Alors, le rap est-il devenu la pop du XXIe siècle? C'est la musique la plus rassembleuse en tout cas. «C'est l'avis des gens qui a changé, pas le rap. Un rap, c'est une prod, avec ce que tu débites, c'est technique. Mais plus de gens ont grandi avec le hip-hop. C'est une musique toute jeune encore. L'avis des gens a changé, les plus vieux, qui ne comprenaient pas, ont été suivis par une nouvelle génération. Les rythmiques, oui, elles évoluent. Mais le rap reste un courant musical parmi d'autres.» (TDG)