Sylvie Vartan: «Avec Johnny, à deux, on était fort»

«Sylvie? Sylvie?» Au bout du fil, notre contact, un homme, trépigne, s’excuse, s’impatiente. «Sylvie?» Il demande encore, en anglais cette fois: «Où est Madame?» Quelqu’un répond, une employée de maison vraisemblablement. Upstairs, à l’étage, dans sa chambre. On devine une engueulade. «Quarante fois que j’appelle… Le gars est en ligne!» Sylvie est hors-champ. La voilà qui arrive. «Je dormais…»

Sylvie Vartan revient. Pour un album, l’inévitable hommage à feu Johnny Hallyday, son premier grand amour. Ensemble, ils ont fait les yé-yé, également un enfant, David. Johnny est mort il y a deux ans. «Avec toi» est sorti l’année suivante. À présent, Sylvie Vartan tourne sur les scènes ce répertoire tant chéri. Mercredi 13 novembre, la chanteuse se présentera au Théâtre du Léman. À 75 ans, la baby-doll des sixties devenue fantasme blond des pavillons de banlieue surveille son allure d‘icône nationale.

Jeune en 1960, ça veut dire quoi en 2019?

On mythifie cette époque. À juste titre. La légèreté, la fantaisie qui s’en dégagent indiquent un moment de rébellion, mais sans cette violence pure et dure que l’on connaît aujourd’hui. On était beaucoup plus décontracté alors. De ces années-là, je garde un feu d’artifice. Tout à coup, on prenait en compte toute une jeunesse qui s’exprimait à travers une musique anglo-saxonne. L’état d’esprit, le look, tout cela est arrivé comme un raz de marée, qui a duré.

Sur les clichés de l’époque, que voit-on sinon des enfants de la balle, qu’on dirait sortir d’un cirque?

C’est vrai. Avec Johnny, nous avons fait des tournées interminables. Moi, j’ai commencé à me calmer à partir des années 80. J’ai pris du temps, j’avais un enfant qui grandissait. Mais on était passionné par cette musique, par nos chansons, par les rencontres, par ce public frénétique. On était décrié, mais tellement privilégié. Si jeune, et connaître tant de choses! On nous demandait partout, on nous adulait. À deux, on était fort. On apprenait ensemble. Chacun faisait son chemin. Si on interprétait les mêmes chansons, c’est parce que celles-là nous plaisaient. On était semblable, oui. Et l’on se reconnaissait, nous, deux adolescents, qui n’avions pas la vie habituelle de cet âge.

L’adolescence sur les scènes, serait-ce une vie supportable aujourd’hui?

Les données ne sont plus les mêmes. Le contexte a changé. Dans le temps, les tournées duraient été, hiver et printemps. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Nous, on a grandi aux yeux d’un public qui se découvrait lui-même.

Vous pouvez le retrouver, ce public?

Il est toujours là, oui. Ça continue, à chaque spectacle. Le rendez-vous est toujours aussi beau. Un rendez-vous habituel en fait, qui fait partie intégrante de toute ma vie. C’est merveilleux.

Travailler, encore, pour la scène, cela reste sans fin?

Comme dit Confucius, choisis ce qui te plaît, et tu n’auras plus à travailler un seul jour de ta vie. Et c’est vrai. J’ai toujours voulu être artiste, depuis mes 6 ans. J’étais persuadée que je le serais. Était-ce de l’utopie, de la folie? Étant née en Bulgarie, pour arriver dans un pays dont je ne parlais pas la langue, fortement découragée par ma mère, j’aurais pu changer de cap. Mais non.

C’est votre frère aîné, Eddie, disparu en 2001, qui vous a introduite dans le milieu de la musique.

J’ai grandi dans un climat musical. Mon père était un artiste complet. Il avait appris le piano, il composait, savait peintre et sculpter. Mon grand-père était mélomane, qui écoutait beaucoup de classique. Mon père me racontait les opéras. Mon frère, très jeune déjà, jouait du cor d’harmonie, avant de le troquer contre une trompette. Quand nous sommes arrivés à Paris, Eddie a rejoint un club de jazz, pour travailler avec Daniel Filipacchi et Frank Ténot. J’ai eu cette chance d’aller à tous les concerts, de Duke Ellington, Count Basie, Cannonball Adderley, Miles Davis. Quand le rock est arrivé, c’est mon frère qui m’a montré ça. J’aime toutes les musiques, mais je reste une enfant du rock.

Les yé-yé, en particulier votre couple avec Johnny Hallyday, ont suscité un grand tapage médiatique…

Mais jamais autant que les médias actuels, qui n’hésitent pas à publier n’importe quoi, y compris les quotidiens sérieux. C’est l’air du temps.

Est-il bon, l’air du temps?

Oh… On n’a pas le choix.

C’est-à-dire?

Il faut prendre le meilleur et se protéger.

Vous semblez très sereine.

On a son caractère… Ma vie est devenue plus rangée, plus paisible, et plus riche d’une certaine manière. Je partage ma vie entre mes enfants, mes petits-enfants, les gens que j’aime. C’est apaisant. Se faire bousculer, ça va pour la jeunesse. En vieillissant, on devient plus fragile émotionnellement. Émotive, je l’étais déjà enfant. Je pensais qu’avec l’âge on s’endurcissait, que ce serait moins pénible. Mauvaise nouvelle, c’est pire.

La fragilité de l’âge, ça transparaît dans votre musique?

Évidemment. J’ai commencé à 17 ans. «La plus belle pour aller danser», ça a un côté vraiment romantique, fleur bleue, qui n’est pas du tout du ton de l’époque dans laquelle on vit. Aucune jeune fille de 18 ans ne chantera ça. C’est tellement pur et joli. En même temps, la chanson a traversé les décennies. J’ai lu qu’elle faisait partie des cent meilleures chansons françaises…

C’était romantique hier. Et aujourd’hui?

Les émotions s’affinent avec le temps, les tournées, les voyages. Après, ma foi, on évolue. On apprend à faire des choix selon ses besoins. C’est une chance de trouver quelqu’un qui veut faire partie de votre famille.

Vous, c’est aux États-Unis que vous avez trouvé votre actuel mari, Tony Scotti.

Non, au Japon.

Au Japon?

J’y allais très souvent. Il est Américain, en effet – Italien surtout.

Et vous Franco-Bulgare…

Je suis un peu tout.

Les États-Unis, voilà une partie de votre vie qui nous échappe.

Je suis la même partout. Je ne change pas suivant les contrées et les climats. Les États-Unis, c’est un havre de paix que je rejoins après une tournée, un grand spectacle. Je connais bien Los Angeles, où j’ai répété tous mes grands spectacles, et New York, pour y avoir appris à danser. L’Amérique reste pour moi un exemple de professionnalisme, de rigueur, de respect du métier également. Chanter, là-bas, c’est un vrai métier que les gens prennent au sérieux.

Sylvie Vartan Me 13 nov., 20 h, Théâtre du Léman. Infos: theatreduleman.com