Swiss Chamber Concerts, une saison sous les astres

Appelons cela une série de sept rendez-vous avec les étoiles. Non pas que le directeur de l’événement, le violoncelliste Daniel Haefliger, se soit pris d’amour pour les stars hollywoodiennes. Non. Le programme qu’a conçu le musicien pour l’exercice 2019-2020 évoque plutôt d’autres rayons et d’autres corps célestes, puisque chacun des événements dont il est ici question est éclairé par une œuvre impérissable, qui a su innover le langage et générer des émulations. «Nous sommes en quelque sorte sensibles aux avant-gardes de chaque époque, ajoute Daniel Haefliger. Dans notre programme, on trouvera donc de grandes pièces jouées par de grands interprètes.»

Un exemple? Il faut prendre le premier événement, qui s’offre aux mélomanes ce samedi déjà, au Studio Ernest-Ansermet. Il place au centre cette perle mozartienne qu’est la «Sinfonia concertante pour violon, alto et orchestre», à laquelle se mesure Thomas Zehetmair – un violoniste exigeant et au parcours artistique d’une grande cohérence – et Ruth Killius à l’alto. Font écho à cette pièce, les «Sieben Worte» de Sofia Goubaïdoulina et la «Sonate pour alto solo op.31 N°4» de Paul Hindemith.

Ailleurs, d’autres figures s’imposent à l’agenda des passionnés. Comment manquer par exemple Hopkinson Smith, prince du luth, qui fait un passage dans nos contrées en mars prochain? Pourquoi ne pas voir à l’œuvre le violoniste Ilya Gringolts ou le hautboïste et compositeur Heinz Holliger? Une saison sous les étoiles, on disait.

Swiss Chamber Concert, Studio Ernest-Ansermet, sa 12 à 20 h. Saison complète sur www.swisschamberconcerts.ch