«Swing in the Wind» fera la part belle aux trompettes

Instrument roi du jazz, la trompette sera à l’honneur de la 12e édition du festival Swing in the Wind, du 18 au 20 juillet, dans les ruelles médiévales d’Estavayer-le-Lac. Un rendez-vous pour lequel le cœur de la fête restera établi sur la place de l’Église, avec ses bars, food trucks et jam-sessions. En revanche, la scène principale se dressera dans un nouveau lieu. «Afin d’écouter et d’apprécier les artistes programmés dans des conditions optimales, elle sera installée cette année dans le cadre enchanteur des jardins du musée», ont annoncé les organisateurs la semaine dernière.

Ils en ont profité pour lever le voile sur leur programmation 2019. Jeudi 18 juillet, le rendez-vous musical sera lancé par deux duos sur scène, celui du trompettiste italien Flavio Boltro et du pianiste fribourgeois Thierry Lang. Le lendemain, les concerts débuteront par un hommage au trompettiste de génie Dizzy Gillespie, puis un concert de la chanteuse avenchoise Daniela Simmons, avant une conclusion en apothéose entre la tromboniste chanteuse espagnole Rita Payés (20 ans) et le saxophoniste russe de New York Dmitry Baevsky. Enfin, samedi, la trompette sera encore à la fête avec un répertoire de Louis Armstrong joué par Éric Le Lann et le pianiste Paul Lay, suivi par un duo entre l’Américain Jim Rotondi et le saxophoniste canadien Grant Stewart.

Cette dernière journée débutera par un concert du groupe vocal Shades et la seconde édition de la parade, lancée en 2018 et pour laquelle l’organisation lance un appel aux groupes intéressés. À noter encore qu’une nouvelle scène sera montée dans les jardins du temple, pour la relève. (TDG)