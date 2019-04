Sting ou $uicideboy$? Le Montreux Jazz embrasse large

La 53e édition du Montreux Jazz recevra son comptant de notes du 28 juin au 13 juillet. Découvrez notre sélection.

Thom Yorke

L’Auditorium se souvient encore du concert de Radiohead, en 2003. Le 4 juillet, le chanteur revient sans son groupe mais avec son producteur Nigel Godrich. Et dans sa besace le contenu de deux albums solos, six bandes originales et des centaines de sets en DJ electro. Et aussi les chansons de Atoms For Peace, le groupe qu’il forma avec Flea, des Red Hot Chili Peppers. Lequel a joué avec quelques bons musiciens et a affirmé qu’aucun ne dépassait Thom Yorke en force créatrice. Dont acte.

Chilly Gonzales

Pianiste de la démesure, puisqu’il a battu le record de la plus longue performance solo en jouant plus de vingt-sept heures d’affilée, Chilly Gonzales ne vise pas que l’exploit, mais aussi l’émotion. Ses trois albums solos exhalent des réminiscences d’Erik Satie. Le Canadien a œuvré aux côtés de Feist, de Daft Punk ou de Jarvis Cocker. Il sait tout faire depuis son clavier, même orchestrer du rap. Programmé deux soirs de suite (lu 1er et ma 2), il ne devrait pas beaucoup se répéter…

$uicideboy$

Ultrasombre, hyperagressif, totalement barré: le rap au Lab n’est pas que celui d’Eddy de Pretto (là le 11 juillet). La veille, le MJF réunit trois représentants de cette scène indépendante jouant sur les codes du metal et la puissance assénée du hip-hop: le duo de La Nouvelle-Orléans de $uicideboy$ est un monstre de nihilisme glauque, l’Anglais Scarxrd affectionne des rythmiques comme un bombardement sourd, le Canadien Night Lovell vise l’angoisse des cauchemars éveillés. Radical.

Ms. Lauryn Hill

Les divas sont capricieuses, c’est à ça qu’on les reconnaît. Lauryn Hill sait se faire espérer, parfois jusqu’à l’abus, comme le scandale de sa prestation minimale l’an dernier à Paris. Mais quand elle monte enfin sur scène, l’ex-chanteuse des Fugees peut emporter une salle loin et haut dans la puissance de son inspiration. Pour qui avait su l’attendre, son dernier passage au MJF, en 2017, avait laissé des traces profondes. Le genre de concert (ve 12) comme un pari à quitte ou double, hors format.

Sting

Avec sa basse et une formation également électrique, l’Anglais ouvre la 53e édition. Format best of pour cette tournée qui déploie son catalogue solo et le répertoire de The Police, sans chichis ni fioritures – et surtout sans le snobisme jazzy qui l’avait vu il y a dix ans au MJF tremper dans le thé vert ses plus solides morceaux, devenus biscuits mous pour soirée lounge. Pas de ça le 28 juin.

Rival Sons

Les guitares lourdement électriques sont de sortie au Stravinski, et pas ailleurs (en attendant la programmation du off). Les riffs aiguisés des papys boogie de ZZ Top sont annoncés le 2 juillet. Mais la veille se tiendra THE soirée hard rock. En ouverture de Slash sans ses Guns’N Roses mais avec ses Conspirators, Rival Sons honorera les classiques de la meilleure manière. Coupable du meilleur disque rock de l’année écoulée, le groupe californien marie emphase et groove, efficacité et technique, passé et, pourquoi pas, futur.

Christian Scott

Souffleur de La Nouvelle-Orléans découvert par le Festival JazzOnze +, le trompettiste Christian Scott devient un invité régulier du Montreux Jazz. Après un ambitieux trio d’albums en 2017, le défricheur file toujours, sur le récent «Ancestral Recall», entre émanations africaines, souvenirs de Louisiane et futurisme hip-hop. À l’affiche sur le même billet que le mythique batteur Billy Cobham (sa 6) et en directeur musical de la Montreux Jazz Academy (je 11).

Rita Ora

La pop surproduite de Rita Ora a placé les chansons de ses deux albums au sommet des charts anglais. Elle incarne au Lab (je 8) l’élément dance de la programmation, entre lyrisme électropop et clubbing emphatique qui va des envolées gospelisantes de Dermot Kennedy à l’extase répétitive de Modeselektor et au lyrisme technoïde d’Apparat. Si le nouveau siècle n’était pas assez religieux, sa pop l’est pour deux, dans les formes infinies de ses montées en gloire.

(TDG)