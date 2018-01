Stephan Eicher revient en fanfare

Voilà des lustres que Stephan Eicher n’a plus sorti d’album. Depuis 2012, ça péclote avec sa maison de disques. Est-ce la raison pour laquelle le chanteur bernois met autant d’énergie dans les concerts? La liste est fabuleuse, ces dernières années, avec des formules scéniques toutes plus originales les unes que les autres élaborées dans son atelier. Il y eut cette série de prestations solos accompagnées d’un orchestre d’automates – une réussite. Puis ce projet mêlant électronique, chorale et projection de films expérimentaux, avec le band Die Polstergruppe – invité à se coucher dans les coussins, le public devait «s’endormir» doucement. Enfin, tandis qu’Eicher tourne actuellement en Suisse alémanique avec l’écrivain Martin Suter, le musicien entame une collaboration des plus festives avec la fanfare bernoise Traktorkestar. La première a eu lieu au Forum Meyrin, samedi, au sortir d’une résidence de quelques jours (critique ci-contre). Sur scène, Eicher a demandé qu’on installe des pneus de voiture, un banc, un juke-box, tout ce «bordel» évoquant un garage dans lequel une smala de noceurs aurait décidé de prolonger la nuit. Confettis inclus. Tapage souhaité.

La veille de la première, à la mi-temps d’une répétition détendue – «On la joue hip-hop ou merengue?» – Stephan Eicher louchait sur son assiette du midi en répondant de bon cœur aux journalistes. Animé par ce langage fleuri qui le caractérise, ouvrant sans cesse des fenêtres discursives menant vers mille et un sujets de société, Eicher attrape au vol un thème en particulier: cette tournée, comme les précédentes, est née de son envie de théâtre.

Comme au théâtre

«La musique n’est pas perdue, mais son industrie, oui. La façon dont la musique est transportée ver le public est devenue bizarre. Or, j’ai remarqué ceci: si je traite mes concerts comme du théâtre, dans le choix des lumières, dans l’attitude des musiciens, le résultat s’avère beaucoup plus jouissif pour moi. Et j’ai l’impression que c’est le cas pour le public aussi. Même la communication avec les médias change. J’ai sorti un livre-disque avec Martin Suter, que le public ne prend ni comme un disque ni comme un livre. J’adore le respect que gagne ainsi un travail qui avait perdu de sa noblesse.»

Du théâtre. C’est ce qu’on lui avait dit en arrivant à l’interview: samedi, on allait chroniquer un concert qui, pour une fois, serait encore à l’affiche (le 3 mai à la salle des fêtes de Thônex). Procédure qui évoque la temporalité propre au théâtre: où le critique ramène de la première de quoi présenter une mise en scène visible plusieurs jours durant. Tout le contraire du monde de la musique, où tout se passe un soir et file illico loin d’ici. Ciao, à dans deux ans, si tout va bien… Eicher s’illumine tel les lampions du bal champêtre. La danse, c’est ce qu’il appelle de ses vœux, soit dit en passant. Il dit: «On essaie de faire disparaître les musiciens, également les journalistes.»

Imaginer des concerts qui sortent de l’ordinaire, cela permettra-t-il de s’en tirer? Oui, et même si l’on se plante! «Il faut, aujourd’hui, avoir la qualité de se rater royalement.» Eicher s’y est donc mis et tient son jeu. Sa démarche, c’est le moins qu’on puisse dire, interroge finalement la manière dont ont produit et l’on perçoit les spectacles: «En France, depuis les automates, je ne suis plus «discuté» dans le circuit pop rock, mais par les critiques de théâtre. Et avec Martin Suter, on est chroniqué dans les rubriques littéraires. Est-ce que ça fonctionne en Suisse? À voir… Toujours est-il que pour faire une carrière qui dure plus de cinq ans grâce au sponsoring, eh bien, il faut miser sur cette direction: théâtre, littérature, le spectacle vivant en général, y compris le cirque. Et le concert. Mais pas celui qu’on connaît, qui maltraite les musiciens et le public.»

«Je veux créer pour créer»

Eicher und die Automaten. Eicher et Suter. Eicher et Trakorkestar. Autant de projets qui suggèrent un besoin de nourrir la créativité du musicien. Notamment dans la manière dont il se présente devant les auditeurs. Éclater l’espace scénique, quitter le rapport de façade: ici la foule, là l’orchestre, et un fossé infranchissable entre les deux, tout le contraire de Polstergruppe, qui jouait au milieu du public. Eicher aime ces idées-là.

«Vous voulez mon histoire, vraiment bizarre, pas sérieux du tout? Dans les années 70 et 80, plus personne ne voulait aller au théâtre. Mais les subventions étaient là, les élites y tenaient. Tout à coup, des gens à côté du mainstream se sont dits: «Foutons la merde, faisons des scandales.» Et les bourgeois sont toujours prêts à recevoir du scandale, n’est-ce pas! C’est alors qu’une qualité nouvelle s’est imposée, qui est devenue insensée aujourd’hui. Le théâtre, c’est le lieu de la créativité totale. Et, désormais, le public revient. Parce que les grands metteurs en scène préfèrent aller là, et non pas à la télévision ou dans le cinéma. Et puis dans le théâtre, il y a le rideau rouge, des chaises. Le rideau s’ouvre, nous avons deux heures pour nous exprimer. Mon rêve, à présent, c’est de faire de la musique comme cela. On veut faire de la musique tous les deux? On ne gagnera jamais d’argent! Tu adores Radiohead. J’adore Arvo Pärt. Allons dans mon garage. C’est là que l’avenir de la musique va se créer. Et on ne passera jamais à la radio. D’ailleurs, on n’en vivra pas. Mais on aura gagné cette liberté qui était celle du théâtre dans les années 70. Créer pour créer! Et je veux devenir assez vieux (ndlr: il a 57 ans) pour voir les groupes qui vont sortir de là. J’attends le commentaire du public, qui dira: «C’est beaucoup mieux que ce qu’on entend à la radio!»

Stephan Eicher & Traktorkestar, feat. Steff la Cheffe je 3 mai, 20 h, salle de fêtes de Thônex. Infos: thonexlive.ch (TDG)