Spotify, machine à sous qui compresse les goûts

Depuis ABBA, la Suède n’avait plus régné de la sorte sur la musique mondiale. Sauf que le nouveau géant ne joue d’aucun instrument, ne porte pas le cheveu blond platine ni la tenue disco. Fondé à Stockholm en 2006, Spotify est devenu l’ogre par qui près de la moitié des notes voyagent désormais à travers internet, soit 48% de l’ensemble de la musique en ligne (streaming) consommée l’an dernier, d’après le site d’analyse digitale The Trichordist. Depuis que la société est entrée en Bourse, la guerre des chiffres et des audiences est devenue plus féroce encore entre les leaders de ce juteux marché financé par l’abonnement et/ou la publicité, qu’ils se nomment Spotify, YouTube, Deezer ou Apple Music. Chacun dévoile les statistiques servant sa cause, entre transparence (nombre de hits) et opacité (bénéfices, rémunération des musiciens et des producteurs).

Nous avons établi quels furent les artistes les plus populaires l’année passée sur Spotify, en compilant leur top 200 quotidien des titres les plus écoutés. Sur la base de cette liste uniquement, plus de 84 milliards de morceaux ont été écoutés via la plateforme suédoise en 2018! Dont 635 millions en Suisse. Se plonger dans l’avalanche de streams, zoomer sur les habitudes helvétiques de consommation au sein de ce gigantesque juke-box numérique, c’est dégager plusieurs enseignements sur la réalité de cette révolution culturelle et économique.

Des goûts homogènes

Bien que Spotify revendique à juste titre un choix faramineux de chansons (40 millions de titres disponibles) et de sophistiqués algorithmes de recommandation personnalisés, la «sélection» opérée par les Suisses fait peu de cas de ce potentiel de diversité. Ainsi, les 20 artistes les plus écoutés représentent le tiers de toutes les écoutes du top 200 quotidien des titres (205 millions sur 635). Avec près de 21 millions de clics, la star numéro un, ou plutôt «Nummer Eins», s’appelle Capital Bra, rappeur germanophone très autotuné, ukrainien d’origine mais installé à Berlin. Il fait la nique aux Américains de XXXTentacion (2e), Drake (3e), Post Malone (4e) et Eminem (5e). Tous estampillés rap. Il faut grimper à la 7e (Imagine Dragons), 8e (Ed Sheeran) et 12e place (Ariana Grande) pour retrouver un format plus «pop». Cette homogénéité de la consommation reproduit celle observée au niveau mondial, les artistes germanophones en moins. Spotify a beau afficher 200 millions d’utilisateurs, la standardisation des goûts est massive, avec pas moins de 8,2 milliards d’écoutes l’an dernier pour le seul Drake (17,5 millions en Suisse).

Des consommateurs jeunes

Particulièrement homogènes, totalement dominés par le rap et l’electro pop, les styles musicaux écoutés sur Spotify reflètent également la jeunesse des usagers. En Suisse, un tiers des 12-19 ans possède un abonnement à un service de musique en ligne, selon une étude Swisscom. Une catégorie de consommateurs friands de ces styles et moins attachée que ses aînés au format album. Or, les classements de Spotify favorisent les singles et hit singles, le site fournissant uniquement les données des 200 chansons les plus écoutées quotidiennement.

Des marchés séparés

Si les bénéfices s’additionnent, les goûts se divisent. Bien que le streaming représente désormais la moitié des recettes de la musique enregistrée (il constituait 39% du marché suisse en 2017, soit un bond de 50% par rapport à 2016!), les consommateurs en ligne et les acheteurs de CD forment deux marchés séparés. Ainsi, en Suisse romande, sur les 18 meilleures ventes de la Fnac en 2018, une seule artiste apparaît également dans notre top 500 des écoutes Spotify! Il s’agit de Jain, incarnation de cette nouvelle chanson française abreuvée au rap et aux effets électroniques. Son album «Souldier» est la 8e vente Fnac. Mais elle végète à la 194e place sur Spotify! Et absolument nulle trace, parmi les meilleurs scores du site en ligne, du plus gros vendeur de l’année écoulée, Johnny et son million de disques posthumes. Plus étonnant: les artistes fort tendance que sont Christine & The Queens, Angèle et Eddy de Pretto sont également absents.

La Suisse romande est rap

Sous nos climats, deux constats: l’usager de Spotify écoute du rap français, et que du rap français. Et il compte pour beurre dans le marché national à domination alémanique. Le premier artiste francophone à apparaître dans notre liste des musiciens les plus écoutés en Suisse est le rappeur Damso, à la 37e place. Suivent Lartiste (100e), Lomepal (110e), Maître Gims (128e), Orelsan (187e), Booba (196e), le Suisse Slimka (495e), etc. En tout, parmi les 40 artistes francophones dont les chansons furent les plus écoutées en 2018 sur Spotify, 37 sont des rappeurs! Charles Aznavour émerge à la 419e place, et France Gall à la 464e. Il est possible de supposer que le décès de l’une comme de l’autre au cours de l’année a agi en démultiplicateur des écoutes. Une stratégie payante mais à laquelle l’artiste réfléchira à deux fois avant d’y céder.

Le diktat des playlists

En proposant de créer ses propres listes d’écoute, de suivre celle des autres et surtout de s’abreuver à son «Today’s Top Hits», Spotify atomise le format album. Figurer sur cette playlist composée par les chansons les plus «jouées» au cours de la journée permet par un effet de masse de rendre leur impact plus important encore. La liste compte plus de 22 millions d’abonnés dans le monde. Selon une étude de la Commission européenne, figurer sur cette playlist «royale» serait pour une chanson la garantie de rapporter en moyenne 160 000 francs supplémentaires à son auteur.

Peu de très riches, beaucoup de pauvres

L’argent, justement. Spotify lâche les informations à ce sujet de la même façon qu’elle distribue ses rétributions: au compte-goutte. Selon Trichordist, le succès du site (et donc son poids d’influence) l’aurait même conduit à serrer les cordons de sa bourse. En 2013, un ayant droit pouvait espérer toucher 0,00521 dollar par chanson écoutée. Le chiffre serait tombé à 0,00397 dollar en 2017. Ainsi, les consommateurs suisses auraient indirectement versé 80 000 francs à Capital Bra. Et 93 francs à feu Charles Aznavour, le plus populaire des chanteurs français sur le site! Il faut donc savoir de quel artiste l’on parle — de quel style surtout — pour tirer des conclusions sur l’importance économique de Spotify envers les musiciens. Plusieurs médias digitaux évaluent à 50% la part de la société suédoise sur le chiffre d’affaires de la musique en ligne. C’est sans doute vrai pour une catégorie d’artistes liés à des styles très précis et à une jeune génération de consommateurs. Mais absolument pas la réalité pour la masse des «gros vendeurs 2018» de la variété française (Johnny, Patrick Bruel, Zaz, Kids United, Francis Cabrel) ou de styles plus traditionnels, absents du tableau et constituant la masse du marché CD ou une économie numérique totalement négligeable.

François Barras et Duc-Quang Nguyen

(TDG)