Soulitude plonge dans la fusion jazz

Pilier de la fusion jazz-rock, le batteur Billy Cobham a participé aux actes fondateurs du genre, lâchant ses coups de baguettes énergiques sur l’album «Bitches Brew» de Miles Davis, larguant des soli furieux au sein du Mahavishnu Orchestra du guitariste John McLaughlin. Cobham, dont l’influence s’avérera conséquente sur la scène électronique et hip-hop: son «Stratus», repiqué par Massive Attack, donnera jour au non moins fameux «Safe from Harm» du groupe britannique.

S’il appartient aux monuments du groove, le musicien panaméen, 75 ans cette année, n’en reste pas moins très actif, pour preuve encore son passage au Montreux Jazz Festival en juillet dernier. Le revoici, à Genève, samedi 16 novembre, dans le cadre du festival Soulitude. Le concert aura lieu à l’Athénée 4, dans cet entresol cosy doté d’une acoustique plutôt agréable.

Avec Billy Cobham, Soulitude, dont c’est ici la quatrième édition, tient son événement, sa locomotive. À laquelle s’accroche un train de petites dimensions certes – quatre soirées au total – mais de belle allure. Attaché aux cultures afro-américaines, versant états-unien, le festival dirigé par Djamila Geymeier et Omar Chanan accueille un hommage au trompettiste Roy Hargrove, disparu en 2018 à l’âge de 49 ans. Voix à cheval sur la soul et le jazz, Renée Neufville, qui a collaboré avec Hargrove, croisera pour cette occasion le saxophoniste franco-suisse Léon Phal et son quintet, un bon représentant de la nouvelle scène lémanique. À suivre ce jeudi 14 novembre.

Outre une soirée découverte avec de jeunes musiciens vendredi, on notera encore la venue dimanche de William Paul Mitchell, alias Large Professor, figure du rap underground new-yorkais, producteur reconnu pour son travail avec Nas notamment.

Soulitude : du je 14 au di 17 nov., Athénée 4 et temple de la Fusterie. Infos: soulitudeevents.com