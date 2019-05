Sorti des caves, revenu des sommets, le punk mélodique ne meurt jamais

Il y a eu le punk new-yorkais, improbable, multiforme, cradingue, le seul et vrai pour les puristes qui ne jurent que par la période 1969-1975 et des gredins aux noms de Ramones, New York Dolls, Richard Hell, Television et Stooges. Il y a eu dans la foulée le punk anglais, frimeur, violent, pragmatique dans son nihilisme revendiqué, avec ses icônes mortes jeunes (Sid Vicious, 1957-1979) et ses disques devenus classiques (Sex Pistols, The Clash).

Et puis il y a eu la Californie. A priori pas le meilleur endroit pour se révolter: la misère est moins rude au soleil, paraît-il. Mais alors que la Perfide Albion malaxait les cendres des Sex Pistols pour en inventer toutes les déclinaisons du postpunk, du néoromantisme affecté au gothique glacé, des ados de la côte est américaine continuaient le combat du tempo binaire et de la rage hurlée. Black Flag, Descendents, Dead Kennedys, The Germs… une courte troupe de gosses blancs élevés dans le confort déprimant d’un rêve petit bourgeois, avec pour horizon la pelouse d’un pavillon de banlieue, le mat d’un drapeau étoilé et Ronald Reagan comme prochain président. Bof.

Bad Religion est né de ce refus. Le nom, le logo (une croix chrétienne barrée), les premiers morceaux approximatifs, tout trahit la morgue inconséquente de la jeunesse. Punk potache? En terres américaines où 95% de la population se déclare croyante et où la fonction suprême se reçoit bible en main, manifester son athéisme de façon aussi frontale reste culotté, même quand on a 15 ans, la moyenne d’âge des musiciens de Bad Religion en 1980 — pas certain que beaucoup d’artistes oseraient aujourd’hui un tel manifeste du rejet à l’heure du tout inclusif pétochard. Musicalement, la recette est simple: des morceaux courts joués sur un tempo ultrarapide, une voix claire et mélodique, des chœurs musclés, des guitares abrasives. La rencontre entre Iron Maiden et The Mamas and the Papas, l’emphase hard et la concision pop.

Et le punk, là-dedans? Il doit surtout à un état d’esprit indépendant, critique, revendicatif, marginal, en opposition au «classic rock» tout-puissant et à ses idoles. On parle d’ailleurs plus de hardcore que de punk pour définir ces kids en baskets et tee-shirt. Le do-it-yourself se cultive en marge de l’immense machinerie pop des eighties. Brett Gurevitz, le guitariste de Bad Religion, créée Epitaph pour sortir les disques de son groupe. Après avoir développé le réseau indépendant et pavé l’explosion de Nirvana en 1991, le label est lui-même rattrapé trois ans plus tard par un succès paradoxal, quand The Offspring écoule… 10 millions de son «Smash»! Né dans le caniveau, le punk mélodique fait la norme «pop» des années 1990, avant de retomber dans les marges.

Entre 1980 et 2019, ces montagnes russes de la mode mises à part, pas grand-chose n’a changé pour Bad Religion. Le manifeste musical reste le même, le chanteur – aussi docteur en biologie et sciences de l’évolution – Greg Graffin continue de cracher son matérialisme athée, Trump a remplacé Reagan et le 17e disque du groupe, «Age of Unreason», peint le même tableau sombre d’une Amérique obtuse, au nationalisme confit de moralisme religieux. Cette constance artistique et éthique est-elle admirable ou décourageante? «Bad» ou non, on entre dans le punk rock comme en religion, et ce ne sont pas les Suédois de Millencolin, héros scandinaves du genre, qui prouveront le contraire: ils sortent leur 9e album la même semaine que leurs aînés et modèles californiens. Le disque est bon, la tournée sold out, la recette éprouvée mais ravigorante, comme le souvenir vivace d’une époque où la musique existait pour elle-même, sans vocation à finir en bande-son pour un opérateur téléphonique ou une marque de voiture. Le passé du «No future» fait du bien au présent. (24 heures)