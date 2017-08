Selon le site Radar Online, la chanteuse Sinead O'Connor serait hospitalisée.

En début de semaine, l'artiste avait posté sur Facebook, un appel à l'aide en vidéo, dans laquelle, en larmes, elle parlait de sa dépression et de sa lutte quotidienne pour ne pas se laisser mourir. Selon diverses sources, un fan aurait reconnu l'hôtel dans lequel la chanteuse a tourné la vidéo et aurait alerté la police de South Hackensack, dans le New Jersey.

Les officiers se sont immédiatement rendus sur place mais Sinead O'Connor était déjà partie. «On nous a dit qu'elle avait été admise dans un hôpital, a expliqué à Radar Online Robert Kaiser, capitaine de la police de South Hackensack. Nous prenons depuis régulièrement des nouvelles d'elle.» (nxp)