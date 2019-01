Sauce Festival: quand le public décide du programme

Ils l’ont baptisé «Sauce». Ce sera un festival de musique électronique d’un week-end, les 29 et 30 mars à l’Usine: Zoo, rez, cinéma Spoutnik, bar de La Makhno sont de la partie, où prendront place également ciné-concerts et performances.

Particularité? Le choix final des artistes a été sélectionné par le public. Début décembre, une plateforme a été ouverte, sur laquelle quatre collectifs de musiciens, dont les Genevois Toucankhamon et Rudelbums (la «partouze» en suisse allemand), proposaient chacun trois artistes. Au public d’en retenir un par liste. Un mois plus tard, fort de centaines de votes, le festival peut annoncer sa première «programmation participative». Sarah Farina, Stanislas Tolkachev, Fixmer & McCarthy Bufiman figurent autant de pointures de la scène «basse music» ou techno que d’artistes émergents.

Une question s’impose d’entrée: ce système participatif vise-il à coller au plus près des goûts du public? «C’est une prise de risque», nuance Jade Chabloz, du Zoo, cofondatrice du festival avec Romain Oeggerli. de Rudelbums. Elle précise: «Le temps d’un événement, on se passe de l’expertise du programmateur pour laisser les clés aux spectateurs, qui répondront positivement ou non. Notre objectif est de créer du lien entre les acteurs de la culture et le public, notamment pour que les noctambules en quête de fête prennent conscience de l’importance d’une programmaient culturel.»

Sauce Festival 29-30 mars, Usine. Infos: saucefestival.ch (TDG)