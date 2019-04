Sandrine Piau, le feu baroque

Elle occupe une place de choix parmi les grandes voix qui magnifient le répertoire baroque. Les mélomanes l’ont compris d’entrée, alors même que ce grand maître du genre, William Christie, faisait appel à ses talents pour étoffer la troupe des Arts Florissants. Plus tard, la cantatrice française a multiplié les coups d’éclat aux côtés d’autres chefs d’ensemble: Christophe Rousset, Philippe Herreweghe ou Fabio Biondi font partie de ses prises. Soprano légère, dont l’éclat de l’aigu et l’agilité des phrasés font toujours merveille, Sandrine Piau est de passage à Genève, pour livrer un concert qui célèbre les facettes douloureuses, voire désespérées, de l’amour. Ce sera par le biais des grands airs d’Haendel, avec le concours de l’ensemble Concert d’Astrée et du contre-ténor Tim Mead. De ces «Disparate Lovers» – étiquette donnée au programme – elle nous parle par téléphone, la voix gaie et le propos débordant.

Pourquoi ces airs d’amour attirent autant votre attention?

Haendel est depuis longtemps déjà au centre de ma vie artistique. Avec lui, je côtoie le bonheur de la vocalité, ce qui n’est pas nécessairement le cas ailleurs, dans le répertoire baroque. Si on considère la production française, par exemple, on s’aperçoit que la recherche du plaisir intellectuel est davantage marquée. Haendel, lui, assemblait dans un seul geste bonheur musical et vocal. Il écrivait pour des divas et des castrats qui voulaient briller à tout prix sur scène et il connaissait mieux que d’autres tous les secrets de la voix. Pour ce qui est du programme du concert, j’ai toujours été attirée par les rôles tristes, qui transmettent de grandes émotions.

Est-ce que le registre amoureux exige une approche particulière?

Au-delà du fait que de nombreux de ces airs ont été écrits pour satisfaire aux caprices des vedettes de l’époque, je ne peux que mesurer combien ils traduisent la grande humanité des personnages. Le compositeur ne renonce jamais à en définir les contours. Ces figures n’ont rien de figé, par ailleurs: elles affichent aussi une évolution vocale remarquable durant l’œuvre même. Lorsque je les aborde, je passe dans un premier temps par l’exploration de leurs traits techniques, en travaillant un peu comme un gymnaste, d’une façon assez physique. Je m’attelle ensuite à leur part d’humanité, qu’il faut creuser à tout prix, parce que celle-ci donne un supplément d’âme à la virtuosité pure. Chez Haendel, la douleur est toujours incarnée. Prenez la mort d’Acis, dans «Acis et Galatée»: musicalement, c’est d’un dénuement total, et pourtant on est submergé par les émotions et la gravité. Les prouesses vocales et l’humanité du personnage coexistent avec naturel.

Vous arrive-t-il d’être surprise par ces partitions que vous fréquentez depuis longtemps?

Oui, toujours. Mon regard change. Parce que mon corps change aussi, tout comme les qualités de la voix ou la manière d’appréhender la musique. Cela détermine évidemment l’éclairage que je peux apporter à un air. J’ai chanté ce même programme il y a deux ans déjà, je sais que, aujourd’hui, cela ne sera pas de la même manière. Il y a aura sans doute une autre alchimie avec Tim Mead, qui m’accompagne dans les duos. À la direction, Emmanuelle Haïm défendra elle aussi sa propre vision.

Vous avez débuté avec une grande figure du renouveau baroque, William Christie. Qu’apporte aujourd’hui la jeune génération de chefs d’ensembles?

La personnalité des précurseurs et des héritiers est sans doute différente. Mais les bases, celles posées par William Christie, Jean-Claude Malgoire, Gustav Leonhardt, Philippe Herreweghe et d’autres encore, restent immuable. Ces grands maîtres ont tout fait, ils ont accompli un premier retour aux sources, sur des instruments d’époque, en livrant des interprétations historiquement informées. Ceux qui ont suivi prolongent aujourd’hui cette mémoire, mais en œuvrant souvent de manière différente. Ce qui a évolué depuis les origines du renouveau baroque, c’est la manière de percevoir le chant, qui n’est plus inscrit dans une niche, ni perçu comme une excroissance du répertoire plus tardif. Aujourd’hui, le baroque ne génère plus d’ostracisme dans les conservatoires, il est solidement installé partout.

Quel est le personnage d’Haendel qui vous enthousiasme le plus?

Celui de Cléopâtre dans «Giulio Cesare in Egitto», sans hésitation possible. Non seulement pour les airs magnifiques qui lui sont réservés, comme «Se pietà» ou «Piangerò», mais aussi et surtout parce qu’on tient là un personnage qui se bat. Je trouve extraordinaire de pouvoir le défendre sur scène. Parmi les autres grands bonheurs, il y a eu encore la figure d’Alcina. Je ne remercierai jamais assez le chef Christophe Rousset et le metteur en scène Pierre Audi de m’avoir imaginée dans ce rôle il y a quelques années, avec une production extraordinaire qui a donné lieu à un beau DVD. Lorsque je chante «Ah! mio cor schernito sei», je sais que je tiens un cadeau. Avec ce genre d’air, on ressent et on transmet une énorme émotion.

«Disparate Lovers», avec Sandrine Piau (soprano), Tim Mead (contre-ténor), Le Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm (dir.), Victoria Hall, me 10 avril à 20h. Rens. www.classicarts.ch

(TDG)