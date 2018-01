Radiohead accuse Lana Del Rey de plagiat

La chanteuse américaine Lana Del Rey a annoncé dimanche que le groupe de rock anglais Radiohead avait débuté des poursuites judiciaires pour être crédité dans une de ses chansons, au vu des ressemblances troublantes avec leur titre culte «Creep». La chanteuse de 32 ans, réputée, tout comme Radiohead, pour sa musique volontiers mélancolique, a assuré qu'elle n'avait pas été inspirée par «Creep», sortie en 1992. Le débat porte sur la chanson «Get Free», la chanson finale du dernière album «Lust for Life» de la chanteuse, qui débute avec des accords de guitare vraisemblablement identiques à ceux de «Creep», sur le même tempo régulier. Quant au refrain, si «Creep» assène des riffs de guitare électrique qui réveillent les auditeurs, «Get Free» se dote d'un refrain plutôt enjoué en comparaison.

La chanteuse a confirmé la procédure après sa révélation par le tabloïd britannique The Sun, affirmant qu'elle avait proposé un compromis mais que le groupe anglais désirait être crédité pour l'oeuvre entière. «J'ai offert jusqu'à 40 (pour cent des revenus NDLR) ces derniers mois, mais ils n'accepteront que 100», a-t-elle déclaré sur Twitter. «Leurs avocats se sont montrés implacables, alors nous allons régler ça au tribunal», a-t-elle ajouté.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.