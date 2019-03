Quand la musique génère la fantasy

Nous savons bien qu’ils existent mais nous ne les voyons pas autour de nous. Les lutins, les monstres et les univers magiques restent un mystère mais deviennent centraux dans la fantasy au cinéma. Depuis ses débuts, les films des salles obscures font voyager le spectateur dans des visions altérées de notre monde, portées par une musique qui provoque l’immersion, preuve en est le nombre incroyable de compositions musicales qui n’ont eu de cesse de sublimer les films du genre. En 1939 déjà, «Le Magicien d’Oz», de Victor Fleming, dépeint un monde irréel que côtoie la jeune Dorothy Gale et qui lui permet de faire la connaissance d’un épouvantail, d’un homme de fer et d’un lion, accompagnés par la musique de l’Américain Harold Arlen, envoûtante et accueillant l’extraordinaire.

Cette année, l’Orchestre symphonique Bande-Son, dirigé par Thierry Besançon depuis 2013, rend hommage à la fantasy à travers un grand concert, «Conte & Légendes», ce dimanche à l’Auditorium Stravinski de Montreux, puis la semaine prochaine au Victoria Hall genevois. Voué exclusivement à la musique de films, l’orchestre ne s’interdit aucun style depuis sa fondation en 1993, interprétant aussi bien des pièces du cinéma d’aventure («Jurassic Park», «Indiana Jones») que de films policiers des années 1970 («Taxi Driver») ou de science-fiction («Star Trek»).

Des voix magiques

Cette fois, le public entrera dans des pays imaginaires à travers neuf compositions originales, dont celles de «Legend» (1985), «Peter Pan» (2003) ou «Alice au pays des merveilles» (2010). Les partitions de ces deux dernières sont d’ailleurs signées de la main de l’Américain Danny Elfman, à l’honneur cette année. «C’est un génie, s’exclame Thierry Besançon. La partition d’«Edward aux mains d’argent» théâtralise les images et nous fait littéralement entrer dans cet univers parallèle.»

Les 90 musiciens, dont 20 professionnels, s’entourent cette année du Chœur universitaire de Lausanne et de la Maîtrise du Conservatoire populaire de musique de Genève. «Les voix sont souvent utilisées dans la fantasy, explique Thierry Besançon. Elles donnent une apparence d’intemporalité et d’irréalité. Dans le début de «Willow», de Ron Howard, le chœur de femmes et d’enfants nous projette immédiatement dans un espace merveilleux. Tout comme les voix masculines de «Sleepy Hollow», du cinéaste Tim Burton, qui nous ouvrent les portes des ténèbres.»

La voix de la jeune soliste soprano Marie McCord sera aussi essentielle à certains passages. Dans «Shrek», elle incarnera la princesse Fiona; dans «Sleepy Hollow», elle interviendra lorsque Ichabod Crane (Johnny Depp) rêve de son enfance. «Elle a un timbre jeune, simple et cristallin. En plus d’être dotée d’une imagination hors norme qui lui permet de transposer vocalement de telles images.»

Une capacité de projection qui caractérise aussi le compositeur américain James Horner pour le film «Willow», de Ron Howard. Il s’approprie par exemple la «Symphonie rhénane», de Schumann, avec un thème qu’il personnalise pour le rendre différent. «C’est tout le sens de la fantasy, souligne enfin Thierry Besançon. C’est notre monde, mais transposé ailleurs, là où d’autres codes et créatures apparaissent.» (TDG)