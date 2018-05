Quand Baudelaire rencontre la musique électronique, les rimes dansent

Grandes «Les tentations». Ondoyantes «Les vocations». Cosmique «Le serpent qui danse». Et «L’horloge»? Tintinnabulante telle une disco sous acide! Des visions de Charles Baudelaire, des «Fleurs du mal» au spleen en prose, le duo Projet XVII a fait son lit.

L’un déclame, décompte les rimes et conte ces histoires terribles. L’autre joue, des instruments, synthétiseurs, samplers, sax, basse, embrassant en homme-orchestre exalté mille feux d’une électronique tour à tour scintillante ou inquiétante. Projet XVII vernit ce samedi le premier album issu de cette rencontre étrange entre le catalogue de la Pléiade et les claviers Moog. Chez Wood Barbier, petite échoppe hors les salles. Comme le duo va hors les sentiers battus.

«Mâcher les mots des autres»

Voici Guillaume Pidancet, chanteur du groupe Capitaine Etc. Et Michael Borcard, leader du groupe à groove Penfield, ancien du trio metal noise Lilium Sova. Le premier s’y connaît en refrain maritime. Le second jette des ponts entre rock, prog, jazz et narration, composant également pour le cinéma. Ensemble, ils s’entendent comme larrons en foire. Projet XVII, est-ce du slam, du théâtre, du concert? «Au public d’en décider. Le milieu de la littérature nous a vite adoptés. La scène musicale? Après avoir joué à Voix de Fête en mars dernier, une question restait en suspens: peut-on programmer cela dans un festival de la chanson?»

Voire. Car Projet XVII, c’est son deal, navigue entre les chapelles. Non sans s’interroger sur la légitimité de sa démarche. «Sommes-nous des imposteurs? De quel droit reprendre ainsi Baudelaire?» Mais… «Cette remise en question perpétuelle va de pair avec l’humilité.» Et puis, il y a ce plaisir-là: «Mâcher les mots d’un autre, c’est l’avantage d’une exploration jouissive.» D’autant plus avec un si bel accompagnement, rendu sonore affiné par Julien Michel, ingénieur son inspiré.

On veut savoir, alors: pourquoi Projet XVII, et pas Les Charles? L’origine de ce curieux «XVII», restera secrète. Mais les deux ladres avouent leurs ambitions: «La liste est longue des auteurs que nous voulons reprendre. Lautréamont a déjà toqué à la porte, Shelley aussi.»

«Projet XVII: Baudelaire» concert vernissage sa 26 mai, 20 h, Wood Barbier, bd Carl-Vogt 4. (TDG)