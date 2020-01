Pour sa 10e édition, Antigel se met au vert

Grand événement hivernal genevois, Antigel n’a pas son pareil pour balader les foules. Depuis 2011, on aura pu se rendre à la piscine pour écouter du rock, admirer du ballet en zone industrielle ou faire la noce dans la tour CFF de Pont-Rouge, aujourd’hui rasée… Autant d’expériences que l’on garde en mémoire, telle une carte postale d’un événement aussi palpitant qu’éphémère.

Pour sa 10e édition, du 24 janvier au 15 février, le «safari culturel» promet une fois encore de dépayser le citadin. En ouverture vendredi soir, les festivaliers sont attendus à la caserne des Vernets, à l’extérieur pour un «made in» pluridisciplinaire, puis à l’intérieur du bâtiment principal, aménagé en discothèque. C’est l’occasion de visiter un site qui, dans quelques années, accueillera quelque 1500 logements. Y pensera-t-on en faisant la fête? Rien n’est moins sûr.

Les rillettes des Landes

Plus discret, mais non moins emblématique d’une manifestation en quête d’insolite, le samedi qui suit joue d’un charme autrement rustique. On chaussera ses bottes pour filer à l’extrême est du canton, dans la commune de Jussy. C’est à Monniaz, dans la ferme dite du Monniati, exploitation bio produisant tofu et viande d’agneau, que se produiront sous serre deux rockers gascons de renommée internationale, The Inspector Cluzo.

Combien d’articles de presse, de documentaires télévisés ont raconté leur curieuse histoire: ils gèrent de front leur carrière de musiciens et l’exploitation familiale dans les Landes. L’autarcie constitue leur devise, rillettes et confit d’oie leur quotidien. Du bio plus que bio, de la tradition d’avant la grande distribution. À bas l’industrialisation agroalimentaire, à bas les multinationales de tous acabits.

L’agneau du Monniati

Les Cluzo font tout, tout seuls, y compris le management musical, l’édition (voir le label Fuckthebassplayer, indiquant, en effet, l’absence de bassiste dans le groupe) et la promotion. Ainsi, lorsque Mathieu Jourdain, batteur à béret, et Laurent Lacrouts, guitariste-chanteur aussi barbu que rieur décrochent le téléphone, la paire explique s’être levée très tôt ce matin-là pour mener les tâches de la ferme, afin de dégager du temps l’après-midi pour répondre aux journalistes.

Il y a de la friture sur la ligne, on discute longuement d’indépendance alimentaire, du caractère volontaire de leur entreprise – qui n’a rien d’une image d’Épinal («On est en première ligne, on est sans cesse menacé»). Non, le bio n’est pas une sinécure. Et leur histoire fascine d’autant plus l’Homo urbanicus. «Pour cultiver hors du productivisme effréné, dans les Landes ou à Genève, les obstacles sont les mêmes.» Confirmation du côté de la ferme du Monniati, dirigée par les cousins Quentin Tanner et Grégoire Stoky. À Genève, sur les 384 exploitations enregistrées par le Département du territoire, seulement 10% pratiquent l’agriculture biologique. «Maîtriser l’entier d’une filière, c’est un combat contre l’industrie. Vrai pour l’alimentation, également pour la musique», indique Grégoire Stoky. Qui connaît le milieu des concerts pour avoir organisé avec Quentin Tanner et des amis un festival à la ferme, de 2006 à 2012.

Antigel, lorsqu’il se met au vert, fait-il la promotion du terroir? «Ce n’est pas son rôle, mais celui de l’Office de la promotion agricole», rappelle Grégoire Stoky, sans être contre l’idée de faire connaître au public les réalités de la campagne genevoise: «Des fantasmes, il y en a toujours, nourris par l’image un petit peu fausse dont usent les grands distributeurs pour vendre du bio.»

Rhétorique festivalière

Une ferme genevoise, des «rockfarmers» rétifs aux grandes surfaces: l’équation a séduit Antigel. Qui trouvera là de quoi alimenter un discours en vogue. La culture pour «renforcer les ancrages au territoire», la culture pour «accompagner», voire «provoquer l’évolution des territoires en lien avec les personnes qui les habitent» (sic), tels seront les thèmes d’un débat organisé par le festival avec le bureau d’études urbanistiques Urbaplan, le 4 février.

Parmi les intervenants, est annoncée Béatrice Manzoni, auteure en 2017 d’une stratégie sur les lieux nocturnes à Genève et leurs potentiels développements. «Si on a connu depuis longtemps des festivals de musique en zone agricole, comme Amadeus dans la grange de la Touvière ou Rock en l’Aire à Perly, c’est que cela s’inscrit dans un véritable besoin de décloisonner les usages du territoire», rappelle l’architecte et urbaniste.

Quant à la recherche de lieux culturels, Béatrice Manzoni constate le peu de place laissé aux acteurs émergents et à la jeunesse: «Pour y pallier, il faut, dans tous les grands projets, ménager des espaces pour l’expérimentation et pour des activités non-marchandes, cela dans des durées dépassant celle d’un festival. Il est regrettable que les Grand Central successifs d’Antigel occupent toujours des espaces en attente de démolition, malheureusement dévolus à des projets immobiliers dont on sait qu’ils seront trop chers pour nombre d'acteurs culturels.»

Du concret, gage de pérennité: dans le langage baigné d’anglais d’Inspector Cluzo – blues oblige – ça se traduit par les «makers» contre les «talkers». Il y a ceux qui font et ceux qui parlent. Ce qui n’empêche Laurent Lecrouts de répondre avec abondance de détails à des questions «aussi longues qu’à France Culture». Son acolyte Mathieu Jourdain, lui, n’aura dit au téléphone guère plus qu’un mot pour saluer. Foi de Cluzo, il faut de tout pour faire un monde.

Rockers des champs

Voilà onze ans que le duo The Inspector Cluzo tourne autour du monde. On l’a vu à Paléo il y a deux ans. L’automne passé, la paire de rockers a donné pas moins de trente concerts à travers les États-Unis. Succès extraordinaire pour un binôme totalement indépendant. «Un tel parcours ne serait plus possible pour qui débute aujourd’hui», indique le guitariste et chanteur Laurent Lacrouts. Qui précise: «La musique vient en second après la ferme. Notre premier objectif, c’est l’indépendance alimentaire.»

Est-ce leur caractère à part, leur double métier d’éleveurs et rockers qui séduisent leurs supporters? Côté champs, ce sont les anciens de la paysannerie landaise qui leur permettent de combler leurs absences régulières. Côté scène, des programmateurs enthousiasmés par leur projet. Ainsi de Kem Lalot, patron des très influentes Eurockéennes de Belfort; ce dernier les a engagés cet hiver encore pour le festival GéNéRiQ, cousin franc-comtois d’Antigel. Le genre d’entente qui se conclut invariablement autour d’un confit d’oie à la ferme.

«Nous ne sommes pas régionalistes, bien au contraire, précise Laurent Lacrouts. D’ailleurs, une telle posture serait contradictoire puisque les Landes sont elles-mêmes le résultat d’un métissage culturel». F.G.