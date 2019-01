Pléthore d'artistes de renom au Cully Jazz

Trente-huit concerts payants feront battre le coeur de Cully (VD) pendant neuf jours, du Chapiteau au Temple en passant par le Next Step, ont annoncé les organisateurs mercredi. Le Festival off n'est pas en reste avec plus de 110 concerts gratuits dans la quinzaine de cafés et caveaux du village, ainsi que sur les scènes extérieures.

Grands rendez-vous

Avec son groupe les Esprits Manouches, Thomas Dutronc sera l'un des grands rendez-vous de cette édition. Il foulera la scène du Chapiteau pour la deuxième fois, après un concert mémorable en 2014. Autres retrouvailles, Erik Truffaz et son quartet célébreront les 20 ans du mythique album «Bending New Corners», en invitant le rappeur Nya.

La chanteuse malienne Oumou Sangaré marque son grand retour avec «Mogoya», son premier album depuis 2009. La voix limpide de Stacey Kent portera le merveilleux projet «I know I dream». Quant au nouveau prince de la soul, Jacob Banks, il déploiera sa voix rauque et envoûtante dans le cadre de son premier album «Village».

Rencontres intergénérationnelles Le Festival donnera à nouveau lieu à des dialogues entre artistes de toutes générations. A l'instar du bassiste virtuose Stanley Clarke qui s'entourera de jeunes talents funky, Rhoda Scott jouera aux côtés d'un Ladies All Star composé des pépites de la scène jazz francophone. Réunissant les meilleurs musiciens cubains d'aujourd'hui, le groupe El Comité, invitera sur scène Eliades Ochoa, le guitariste légendaire du Buena Vista Social Club.

Jazz actuel

Vitrine du jazz actuel, le Next Step accueillera, pour la nouvelle scène britannique, Ezra Collective, révélation incontournable de ces derniers mois, la saxophoniste Nubya, Fatima et le producteur de hip hop devenu pianiste Alfa Mist.

Du côté de la francophonie, Théo Ciccaldi, révélation de l'année 2017 lors des Victoires du jazz, repoussera les limites du manouche au Temple. Quant au talentueux saxophoniste Emile Parisien, il présentera son quartet au Chapiteau.

Les talents de la scène helvétique seront notamment représentés par les Bernois d'Elisa Day et le quintet de Shems Bendalli. Le Cully Jazz propose aussi d'explorer de nouveaux territoires sonores, dont ceux de la musique arabe du trio Abozekrys, de Maya Youssef et de Yemen Blues.

Le budget de la manifestation se monte à 2,4 millions de francs. Plus de 70'000 personnes l'ont fréquentée l'an dernier. (ats/nxp)