Performeuse à rebours de la pop, Laurie Anderson joue solo à Genève

Elle est la grande figure féminine de la pop music d’avant-garde, modèle années 80 dont l’image rémanente reprend chair au gré de ses apparitions en public.

Combien d’artistes contemporains, qu’ils soient musiciens ou performeurs, sont-ils redevables des inventions débridées de Laurie Anderson? Jeux de voix déstructurés, utilisation d’effets électroniques, recours au langage parlé, projections vidéo, déclamation sous forme de similiconférence, sans oublier son violon «tape bow» (avec bande magnétique sur l’archet): Laurie Anderson campe, depuis ses premiers succès, dans les années 80, cette alliance pour le moins étrange, mais si évocatrice, entre musique expérimentale pure et dure et la pop. Expérimentale lorsqu’elle mêle voix, violon (plus classique celui-là) et projections: «Language Of The Future» fait l’objet du présent concert au Théâtre du Léman ce jeudi 18 octobre. Moment attendu, en ce qu’il permet à la dame d’exprimer seule en scène ses idées les plus profondes. Et pop, disions-nous? Ça commence à faire ancien, il est vrai. Tel le funky «Home Of The Brave» en 1986, coproduit avec Nile Rodgers, de Chic. Un exemple parmi tant d’autres.

Vidéo, narration et violon

Résumer la prolifique carrière de Laurie Anderson s’avère laborieux. La musicienne américaine a sorti un nombre somme toute limité d’albums grand public (sept en trente ans) mais quantité de collaborations des plus disparates, avec Peter Gabriel, avec le saxophoniste John Zorn, mais aussi Jean-Michel Jarre. En 2017 encore, c’est avec Philip Glass que Laurie Anderson se produisait en concert. Nombre de propositions hors mainstream émaillent également sa discographie, ainsi de «The Ugly One With The Jewels», uniquement déclamé sur fond de chants d’oiseaux et de vibrations. Plus récemment encore, Laurie Anderson, cependant, chantait à nouveau, sur cet extraordinaire «Bodies in Motion» en 2010, sur ce qui constitue son dernier album sous son nom. Depuis les années 90, Laurie Anderson partageait sa vie avec Lou Reed, jusqu’au décès de ce dernier en 2013.

Artiste polyvalente, Laurie Anderson se distingue également dans le champ des arts plastiques, aussi dans la vidéo, largement employée lors de ses apparitions sur scène. Image, narration, musique – bruitiste ou non: telle qu’elle se présente à Genève jeudi, Laurie Anderson se fait fort également de repenser l’actualité politique, non sans ironie. L’icône de la pop à rebrousse-poil est aussi une satiriste accomplie.

Laurie Anderson Je 18 oct., 20 h, Théâtre du Léman. Infos: theatreduleman.com (TDG)