Pédaler et s’informer au son des DJ

La culture comme ambassadrice des énergies durables: Cédric Carles y croyait déjà en 1999 en créant le Solar Sound System à Lausanne avec un petit groupe d’amis. Vingt ans plus tard, son dispositif de sonorisation alimenté par l’énergie solaire et humaine fait danser le public de Paris à Hong Kong. Et véhicule à la fois une image concrète et ludique d’un modèle d’autonomie énergétique qui résonne d’autant plus fort aujourd’hui, à l’heure où la jeunesse se mobilise pour le climat aux quatre coins de la planète.

L’aventure a démarré en soutien à une initiative populaire pour l’introduction d’un centime solaire. Le but était de taxer les énergies non renouvelables au profit de celles plus propres. Afin d’être entendu, Cédric Carles, chercheur designer franco-suisse passionné de musique et d’écologie, bricole un prototype avec d’autres enthousiastes. Ce concept de sonorisation fonctionne uniquement à l’énergie verte: les batteries sont alimentées par des panneaux solaires. Une deuxième génératrice tourne grâce à des vélos, doublant ainsi la quantité d’énergie. Si l’initiative au départ de ce projet a été balayée par le peuple en 2000, la disco mobile du Solar Sound System a survécu et roule toujours.

«La force de ce système a été, dès le début, la qualité de son. On a démontré que le volume potentiel, 4000 watts, voire le double en pédalant, était équivalent à celui produit par un groupe électrogène standard», résume Cédric Carles. Également fondateur de l’Atelier21 lausannois, spécialisé dans l’écoconception, le chercheur a amélioré la machine – tables de mixage, haut-parleurs, panneaux solaires –, gagnant en notoriété sur la scène electro jusqu’à conquérir plusieurs organisateurs de festival et autres événements internationaux. Art Basel en 2007, le Montreux Jazz en 2008, le Championnat du monde de surf à Hossegor en 2010 ou encore l’arrivée du tour du monde du bateau solaire PlanetSolar à Monaco en 2012 ont ainsi accueilli la structure et sa petite équipe de DJ et de techniciens. «Une fois branchée, l’énergie solaire développe l’énergie sociale et une convivialité qui se démultiplie. Les gens font la file pour pédaler sur nos vélos», poursuit son créateur.

De Lausanne à Hong Kong

L’antenne parisienne du Solar Sound System, pilotée par Cédric Carles, voit le jour en 2000, suivie de cinq autres sites, Marseille, Berlin, Biarritz, Tel-Aviv et, dernier venu, Hong Kong l’année dernière. Chaque structure fonctionne sur le modèle d’une franchise et loue ses services à diverses manifestations. Le but reste de développer des systèmes solidaires. L’argent récolté est réinvesti dans d’autres projets écoresponsables et éducatifs.

«On montre que l’on peut faire la fête avec des énergies renouvelables sans contrainte. L’idée d’autonomie stimule toujours l’imagination. À chaque événement, les gens se rencontrent, nous posent des questions. Nous sommes aussi là pour les orienter dans ce vaste domaine.»

Des DJ internationaux, à l’instar du Britannique Matt Black, fondateur du label Ninja Tune, ou du Français DJ Yellow, soutiennent l’aventure et mixent régulièrement à leurs côtés, comme à la Techno Parade parisienne en 2014. «Ne jamais négliger le pouvoir des artistes», martèle Cédric Carles qui tisse sa toile d’ambassadeurs de l’énergie verte jusqu’aux États-Unis. Présent à Art Basel Miami en décembre dernier aux côtés de l’artiste contemporain argentin Tomás Saraceno, il y a observé un réel engouement pour cette tendance. «C’est une vraie alternative face aux climatosceptiques et à la politique de Donald Trump», résume-t-il. Le projet est soutenu par une webradio solaire (radio3s.org), qui joue toutes les musiques proposées par les antennes du Solar Sound System. Le 21 mars, pour marquer les 20 ans de l’aventure, une session de vingt heures de sons ininterrompue sera diffusée entre 6 h et 2 h du matin.

solarsoundsystem.ch (TDG)