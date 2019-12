Paléo: tous les billets pour Céline Dion sont écoulés

Céline Dion, c'est déjà complet! La billetterie pour le concert phare du prochain Paléo a ouvert ce mardi à 12h, écoulant tous ses tickets en à peine une demi-heure.

Les billets pour lundi 20 juillet et les abos 7 jours ne sont plus disponibles. Merci pour votre incroyable fidélité! Il sera encore possible d'obtenir des billets pour lundi grâce à la bourse aux billets (en avril) et aux billets last minute. #paleo2020 #paleofestival