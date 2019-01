PTR, un dernier rock avant la chute?

Post Tenebras Rock, alias PTR: fondée il y a 35 ans, l’association phare des musiques amplifiées en terres genevoises, qu’on qualifiait volontiers, hier, de temple du rock genevois, semble sur le point de s’écrouler.

Voilà quinze ans que PTR est au bénéfice d’une convention de subventionnement quadriennale avec la Ville. La dernière en date, couvrant 2015 à 2018, a pris fin au 31 décembre passé. Or, la suivante est en suspens. «La convention aurait dû être signée en 2018 pour prendre effet en 2019. Pour l’instant, elle est en discussion», commente le Département municipal de la culture et du sport. En jeu, la somme – stable depuis 2011 – de 325 000 francs par an. Un montant important, si l’on considère les nombreuses associations à but non lucratif œuvrant pour la musique à Genève.

Un agenda monochrome

Pour qui lit entre les lignes, ce retard, malgré son caractère relatif (selon l’état des finances municipales, tous les accords ne sont pas toujours signés dans les temps), a de quoi inquiéter. La convention signée entre PTR et la Ville de Genève peut-elle être remise en question? Disponible sur le site internet de la Ville, le dernier document en date, pour l’exercice 2015-2018, indique ceci: «Le conseiller administratif chargé du département de la culture peut résilier la convention lorsque», notamment, «PTR n’accomplit pas ou incorrectement ses tâches malgré une mise en demeure».

Aucune déclaration officielle n’a été, pour l’heure, émise à ce sujet. Cependant, on peut, au vu des dernières années, tirer un constat négatif de la manière dont PTR s’acquitte de sa mission. D’une part, l’association laisse régulièrement des vides dans son agenda. S’il y avait 89 concerts en 2015, 80 en 2016, mais 65 en 2017, il n’y avait qu’une trentaine de groupes à l’affiche en 2018… Or, PTR est censé proposer, selon les termes qui le lient à son principal bailleur de fonds, une cinquantaine de concerts annuels

D’autre part, PTR ne joue pas, actuellement, son rôle de défricheur. Si le metal et autres avatars du rock extrême appartiennent certes à l’ADN de la maison, ce domaine est aujourd’hui surreprésenté. PTR, cependant, se doit – c’est sa mission – de refléter l’actualité musicale. Laquelle, et de loin, ne se limite pas au metal… À ce propos, la dernière fois que l’association s’ouvrait un tant soit peu à tous les publics, et cela tout en préservant son souci de qualité, c’était il y a deux ans: Arno, Maceo Parker, Hyphen Hyphen venaient relever un menu déjà très rock, notamment avec The Heavy. Des choix défendus par Antonin Borie, programmateur depuis lors remercié pour divergence sur la «vision artistique».

Autre aspect problématique: le soutien à la scène locale, censée constituer un des «piliers» de l’association. Mise à part sa commission de parrainage – une somme allouée sur dossier à la réalisation des disques de groupes locaux (Last Minute Panic et Pilot on Mars notamment, parmi les derniers projets soutenus) – les concerts ne reflètent guère la création du bout du lac. En ce début d’année 2019 encore, sur les 32 artistes déjà programmés jusqu’en avril (la suite n’est pas encore connue), on compte bien 11 Suisses. Mais seuls deux d’entre eux sont des groupes. Les 9 autres officiant comme des DJ lors des soirées dansantes organisées – cela n’a rien d’inhabituel – pour équilibrer les comptes. Et pour l’heure, pas de musiciens genevois au menu. «Mettre en avant des groupes locaux, idem des groupes émergeant, des découvertes en général, ne permet pas de gagner de l’argent. Au contraire, on en perd», se défend PTR.

Valse des programmateurs

Enfin, un problème majeur concerne le renouvellement incessant des employés de l’association. En trois ans, PTR aura essoré deux programmateurs. Antonin Borie, mentionné plus haut, a été choisi à l’extérieur de l’association, avant d’être limogé à la fin de 2016 après moins d’un an de fonction. Robina Campbell, qui a pris sa suite de manière temporaire en janvier 2017, travaillait, elle, depuis six ans avec PTR. Après deux ans, elle jette l’éponge, et sera remplacée en mars prochain par Navid Rezai Aria, candidat extérieur à l’association. Ce dernier va-t-il remettre les pendules à l’heure? On l’espère, quand bien même, là encore, le nouveau venu arrivera bien tard pour remplir l’agenda de l’année qui s’amène.

Lorsqu’on l’interroge sur le devenir de PTR, Navid Rezai Aria répond: «Je compte préserver l’ADN d’une association rock, tout en diversifiant l’affiche avec des propositions attirantes et innovantes.» Metal, donc, hip-hop encore. Et pourquoi pas électroclash à la Arnaud Rebotini! Fan de rock extrême (il a été tourneur pour les Genevois Nostromo), actuel régisseur de la Grande Scène de Paléo, le nouveau programmateur s’intéresse de près également à la techno. «Poursuivre avec une politique tarifaire accessible, mais aussi proposer un minimum de très gros artistes», tels sont les principaux défis qui l’attendent.

«Tout va bien», dit le comité

Faiblesse de la programmation, mais aussi faiblesse structurelle due au manque d’engagement sur le long terme, péjorant la consolidation des savoir-faire. PTR, s’il souffre de l’explosion des cachets ces dernières années, souffre également en son sein. Difficile en effet pour un programmateur de prendre un mandat au vol, sachant qu’un concert est agendé en général six ou huit mois à l’avance.

Qu’en pense le comité de l’association, seule à même, finalement, de prendre une décision sur le fond? Fonctionnement collectif oblige, c’est une délégation – deux représentants sur neuf – qui nous répond: «Il y a toujours eu beaucoup de mouvements au sein de PTR, qui a évolué avec.» Mais encore? «L’association est saine. Tant que l’équipe en place fait le travail, et le fait bien, pas de raison d’intervenir.» Autrement dit, tout va bien.

Triste moment, pourtant. PTR, dont le projet associatif a longtemps eu valeur de référence en Suisse, n’a, et de loin, plus cette valeur exemplaire. Pourtant, on y croyait encore, lorsqu’en octobre dernier, on discutait avec l’équipe d’une possible sortie de l’Usine, de l’envie d’investir, enfin, une salle en propre (projet à l’origine de PTR, faut-il le rappeler) et plus grande. Voire solliciter un soutien financier plus important, qui serait à même de concrétiser pareille ambition. À ces perspectives, PTR répondait ainsi: «Oui, on y pense à moyen terme. On veut, en tout cas, se donner la possibilité d’y travailler.» Une belle ambition, à notre avis, qui risque de se voit douchée par la Ville. (TDG)