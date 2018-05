Ozadya, les tropiques sous le jet d’eau

Vibrante et sensuelle comme une nuit sous les tropiques, la playlist d’Ozadya plaque ses titres métis sur les pistes de danse du bout du lac. Ondulé de soul, c’est le «Full Moon» orientalisant de Zalvf, porté par la voix volatile de la chanteuse Yosie. Éclaté de salsa: on s’embarque dans les syncopes excitantes d’«Ellas», signé Lazzylife avec cet autre gang de la cité, La Orquesta la Puntualidad. Une bossa ensuite, «Vem» secoué de batteries hip-hop, les mots brésiliens de Talita Querô remixés, remontés, projetés aux étoiles par Pekodjinn. Et puis ces deux titres en compagnie de deux stars montantes de la scène rap locale: Di-Meh pour un «Confusion» mangé de vocodeur, Danitsa sur l’impressionnant «No One». «OZ. Life», premier grand jalon discographique de ce collectif bondissant, claque à l’oreille comme une évidence: il y a là des tubes en puissance, prêts à quitter leur matrice lacustre. Parés pour le monde.

Enfants de toutes les migrations

Ozadya. Moyenne d’âge: 23 ans. Sept beatmakers, sept faiseurs de sons, concentration assez unique en son genre pour qu’on la relève. On vous donne les noms en vrac, ils valent leur pesant d’orthographes acrobatiques: Nnnurah, YT.Prod, Neya1200, Voodoo, plus les trois cités plus haut, Pekodjinn, Zalvf et Lazzylife. Sans oublier le manageur, Luca Ciuclea, benjamin de la famille. Sur la photo, la clique pose avec nonchalance. Qu’on ne s’y trompe pas: les gaillards sont gonflés à bloc. Leur faudrait-il encore une chanson qui ait valeur d’hymne? Ce sera «Waves», mis en boîte par Voodoo, le seul de la bande qui soit également rappeur: «Posé sur le capot, je vois que des flashs, je rêve de briller».

Ozadya bouffe la ville à cent à l’heure. Depuis que le collectif a vu le jour, il y a un peu plus d’un an, on ne compte plus les soirées traversées par l’un ou l’autre de ses membres. Quand ce n’est pas le groupe entier qui s’amène. «C’est un putsch», aiment à dire les intéressés. On les croit. On en redemande. Ozadya, l’«audace» en portugais du Brésil, est à l’image de la jeunesse genevoise issue des dernières migrations: d’Inde, de Tunisie, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de Roumanie, d’Haïti, d’Écosse, du Congo, toutes les couleurs se retrouvent dans la musique, qui rend à son tour l’écho des métissages locaux. Point de clivage. Tout se mélange. Éclectisme total, brassant rythmes latins, beats hip-hop, sucres r’n’b, baile funk – ce répertoire issu de favelas de Rio – et latin trap, mélange de reggaeton portoricain avec les grosses caisses plombées venues du sud des États-Unis. «En mettant tout cela ensemble, un nouveau style est possible. Ce n’est pas un but en soi. Mais ça vient, on le sent, sans se forcer. Musicaliser cette atmosphère qui est la nôtre, à Genève, ce mélange d’origines différentes, d’envies éclectiques, voilà ce que nous cherchons.»

Bande de potes, bande de Genève

Ici s’impose un parallèle évident avec l’autre grand collectif genevois, SuperWak Clique. Ceux-là envahissent l’Europe francophone grâce à leur manière si fun d’envoyer le rap. Di-Meh en fait partie. Nnnurah, d’Ozadya, a contribué à son album «Focus 1». Di-Meh à son tour prête son «flow» à Nnnurah. Échange de bons procédés. La promotion des uns profite aux autres. Idem de Danitsa, fonceuse indépendante, dont la carrière monte en flèche. Ozadya suit leurs traces. Et fonctionne de la même manière: c’est, pour la diffusion des chansons et des clips, l’utilisation quasi unique du Web. De préférence directement auprès des fans. «L’album s’écoute essentiellement en numérique, via Spotify, Deezer et YouTube», explique Luca Ciuclea. Noter l’importance d’Instagram également, qui permet le contact direct avec le public. «Essentiellement les 20-30 ans», précise Luca. Nnnurah renchérit: «Instagram, c’est la meilleure manière de rapprocher les musiciens de la fan base. On est tous des jeunes. On prend tous les transports publics. On s’identifie les uns aux autres. On vit le même truc. On vient de partout, on est tous ici, à Genève.»

La vie selon Ozadya, c’est cela: «Toujours ensemble, en soirée comme pour bosser. On est tous potos, on s’ambiance entre nous. C’est de la joie, de la bonne humeur. On a tous 20 ans, on vit une période marquante de notre existence.» Voilà pour la bande. Et pour les autres? «OZ. Life, conclut Pekodjinn, c’est le son à écouter au bord du Rhône.» Tropical, le Rhône.

«OZ. Life» Ozadya, Evidence Music. Sa 26 mai, Festival Prémices, Lausanne; ve 22 juin, Fête de la musique, Genève, pl. Neuve; sa 30 juin, Motel Campo, Genève. (TDG)