OSR et RTS, un siècle d’affinités électives

Dans une petite pièce insonorisée, plongée dans une pénombre épaisse au cœur même de la tour de la Radio Télévision Suisse, à Genève, se joue une étape importante du centième anniversaire de l’Orchestre de la Suisse romande. En franchissant le seuil, on est happé par un écran courbe et allongé où défilent de vieilles images parfois jaunies de chefs d’orchestre d’un autre temps. Aux manettes, un technicien peaufine le montage et le mixage de ce qui deviendra le «best of» que la RTS a préparé pour célébrer l’institution fondée en 1918. Dans quelques jours donc, cette plongée rapide et rythmée dans le passé de l’OSR fera l’objet d’une émission spéciale. Tout le monde pourra alors, depuis chez soi, goûter à des pastilles d’histoires musicales marquantes, par doses homéopathiques de dix minutes. Des artistes inoubliables, des solistes vénérés, des chefs géniaux et exigeants, ou encore des souvenirs de tournées mémorables, défileront ainsi sur nos écrans.

Ce cortège, comme l’ensemble des émissions prévues dès le lundi 26 novembre, permettra de rappeler combien l’histoire de l’OSR est depuis toujours étroitement imbriquée dans celle de la RTS. Le mano a mano remonte à… 1938. C’est alors qu’une convention de la plus haute importance fut signée à Berne par les représentants de l’orchestre et ceux de la SSR. Depuis, ce geste se renouvelle sans cesse, tous les quatre ans. Une autre version est d’ailleurs sur le point d’être parachevée après la renégociation des contenus. Si ce document administratif un rien aride attire autant l’attention, c’est qu’il apporte encore et toujours, quatre-vingts ans après sa première version, un bol d’oxygène capital pour les deux signataires.

Des droits exclusifs de diffusion

En cédant ses droits sur les sons et les images captées par l’ancienne régie fédérale, l’orchestre trouve là de quoi renflouer en partie ses caisses. Le montant de la transition? Il demeure secret. Mais il y a davantage: l’accord élargit la visibilité des musiciens bien au-delà de nos frontières. Comment? Par le biais notamment de l’Union européenne de radio-télévision (UER), alliance de médias de service public qui réunit aussi 70 radios. La Suisse, comme les autres pays adhérents, fournit gracieusement à cette entité supranationale l’essentiel de ses enregistrements. Y compris, bien sûr, les captations des prestations de l’OSR – environ 35 concerts originaux par année. Accessible librement par les membres, ce fonds génère chaque année d’innombrables rediffusions. La publicité pour l’orchestre est ici imposante et… entièrement gratuite.

Sur le front de la RTS, la convention donne donc accès à un droit exclusif sur les contenus. La maison concrétise ainsi sa mission de service public en générant des contenus culturels. «L’origine de cet accord découle d’une situation historique qu’il ne faut pas perdre de vue, note le rédacteur en chef de la rédaction culture de la RTS, Alexandre Barrelet. Le marché du disque étant inexistant il y a quatre-vingts ans, les radios remplissaient le rôle de diffuseurs exclusifs pour bon nombre d’orchestres.» Les traces de ce partenariat persistent d’ailleurs dans certains pays d’Europe, à travers les noms de certaines formations de prestige: l’Orchestre philharmonique de Radio France, l’Orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise…

Un regard dans le rétroviseur nous éclaire sur un point encore. Le pacte en question a généré, saison après saison, un volume impressionnant d’archives. Que deviennent-elles aujourd’hui? Sont-elles consultables par le quidam? Font-elles l’objet d’opérations commerciales particulières? Alexandre Barrelet ne le cache pas, les enjeux de ce sujet sont titanesques. «Il a fallu tout d’abord numériser le fonds et le cataloguer. Cette opération coûteuse, chronophage et laborieuse a requis dix ans de travaux et une longue recherche de ressources pour la financer. Une fois complétée, nous aurions pu mettre à la disposition de tous une grande partie de ces archives, en les plaçant en vrac sur nos sites internet. Nous avons préféré raisonner autrement, en nous disant qu’il valait mieux offrir au public des contenus thématisés et des choix ciblés. La réflexion autour de l’exploitation des fonds demeure cependant d’actualité, elle s’inscrit dans les processus de l’après-«No Billag.» De l’aveu du rédacteur en chef, «le ratio entre matériaux engrangés et projets d’exploitation est aujourd’hui insatisfaisant et il faut aller plus loin».

Tout irait sans doute sans encombre s’il n’y avait pas la question complexe, tentaculaire même, de la gestion des droits d’auteur. Sur ce terrain sinueux, une chose est certaine: tout ce qui a trait à l’orchestre et à son directeur artistique et musical – aujourd’hui Jonathan Nott – est compris par la convention. Cela va tout autrement lorsqu’il s’agit des artistes et des chefs invités. «Généralement, note encore Alexandre Barrelet, ces derniers acceptent dans la très grande majorité des cas l’idée que nous fassions des captations de leurs prestations avec l’OSR. Ils comprennent vite que nous n’avons aucune visée commerciale et que la retransmission contribue à leur visibilité.» La situation change dès lors qu’une opération commerciale prend forme. Un exemple? Le coffret de cinq CD spécialement édité pour l’anniversaire (lire ici-bas). Sa publication a nécessité la signature d’un accord avec la maison de disques PentaTone, à qui revient le droit exclusif de faire paraître les enregistrements de l’OSR. Est-ce tout? Non. Il a fallu aussi contacter les artistes et les ayants droit pour obtenir leur aval. Face à ces complications, on comprend pourquoi tant d’archives sommeillent dans les tiroirs.

Se liguer pour réduire les coûts

Sur ce sujet ô combien délicat, la directrice de l’unité des relations extérieures de la RTS, Chantal Bernheim, pourrait sans doute rédiger une poignée de thèses bien documentées. «Vous l’ignorez peut-être, mais nous payons souvent des droits sur les partitions utilisées par l’OSR lorsqu’elles sont louées, ce qui est généralement le cas.» Alignant les rendez-vous et les déplacements en train et en avion, ce cadre à l’énergie contagieuse nous accorde un rendez-vous dans son bureau, situé dans les hauts étages de la tour de la RTS, là où la vue sur Genève est imprenable. Une partie importante de ses activités se joue avec des partenaires du monde audiovisuel. «Je passe en effet beaucoup de temps à négocier avec les représentants d’Arte, de TV5 Monde, de Mezzo, de France Télévisions ou encore de la RTBF pour monter des coproductions de concerts et d’opéras. Aujourd’hui, ce genre de production est devenu très cher, il est nécessaire de collaborer avec nos partenaires pour réduire les coûts et rendre ainsi les projets viables.»

Ce travail patient et méticuleux de tissage de liens, de placement de produits auprès d’autres antennes profite bien évidemment à l’OSR. À l’âge de la quasi-disparition du classique des écrans traditionnels, la RTS «parvient ainsi à maintenir des cases et à perpétuer des rendez-vous fixes avec les mélomanes», ajoute Chantal Bernheim. Cela ouvre aussi la porte à une présence sur le site internet de la maison. Territoire au potentiel de diffusion quasi illimité, qui permettra peut-être l’éclosion de nouvelles affinités électives entre OSR et RTS.

L’audiovisuel dope la promotion de l’orchestre

Rien ou presque, au siège de l’Orchestre de la Suisse romande, ne laisse deviner la fébrilité que provoquent les festivités du 100e anniversaire. L’ambiance feutrée et détendue ne doit pourtant pas tromper: les concerts et les opérations qui accompagnent l’événement font courir et transpirer toute une équipe dans ce qui ressemble à la fois à un sprint et à une course d’obstacles.

En franchissant le seuil du bureau de l’administratrice générale, Magali Rousseau, on décide de parler d’une autre foulée, sans doute moins nerveuse et plus régulière, mais tout aussi cruciale. Celle qui a mené ces dernières semaines au renouvellement de la convention qui unit depuis des décennies l’OSR et la RTS. L’accord portera sur quatre ans et «il sera signé avant Noël», assure la patronne de l’institution fondée par Ernest Ansermet.

Est-ce que cet accord porte des traces des restrictions budgétaires auxquelles doit faire face la RTS dans la foulée de l’initiative «No Billag»?

Il faut tout d’abord se réjouir de la poursuite de cette collaboration entre les deux maisons. La nouvelle convention comporte de petites réductions du montant global versé à l’OSR, mais le volume de la couverture et de l’engagement de la RTS ne changera pas pour autant. Il y aura donc toujours un nombre de captations constant de concerts et de productions d’opéra, ce qui est très rassurant. D’une manière générale, j’ai pu constater qu’il y a de part et d’autre l’envie et l’énergie pour mener à bien des projets de collaboration, surtout sur le terrain de la radiodiffusion.

Cela n’a pas toujours été le cas?

Disons que depuis mon arrivée à l’OSR, nous nous sommes employés à renouer des liens qui s’étaient quelque peu effilochés, cela alors même que la RTS a toujours manifesté l’envie de poursuivre la coopération.

Dans quelle mesure ce lien demeure aujourd’hui encore crucial pour la visibilité de l’orchestre?

Au-delà des aspects financiers, le partenariat permet à l’OSR d’évoluer comme le font les orchestres de radio en Allemagne et en France. On jouit donc du savoir-faire de la RTS en matière de captation des sons et des images, mais aussi et surtout de sa puissance sur le territoire de la diffusion des contenus. La convention permet à nos concerts d’accéder à d’autres canaux de transmission, à des radios et à des chaînes TV comme Arte, France Télévisions ou Mezzo. Notre bassin d’auditeurs est ainsi multiplié.

Comment vous profilez-vous sur le terrain de la diffusion sur le Net et sur les plateformes d’écoute en streaming?

Les archives sont aujourd’hui presque toutes numérisées. On aimerait que ce trésor patrimonial puisse être mis à la disposition des amateurs et des curieux, mais nous sommes soumis aux contraintes rigides liées aux droits d’auteur. Cependant, nous avons adapté la nouvelle convention aux exigences des technologies numériques. Sur ce terrain, tout va extrêmement vite et des évolutions capitales peuvent prendre forme très rapidement. Nous avons donc été attentifs à ne pas cadrer de manière trop rigide l’accord, afin de nous laisser des marges pour les modifications. R.Z. (TDG)