Nyon dévale tout schuss ses neuvièmes Hivernales

Et de neuf pour les Hivernales de Nyon. Pas encore la longévité canonique de son grand frère estival, mais un chiffre suffisamment solide pour être relevé concernant un festival largement gratuit, populaire, urbain, multiple et (surtout) d’une vraie curiosité artistique, locale comme internationale. Tout sauf la fête à la saucisse, même en février. Cinq lieux de live jeudi, sept vendredi, neuf samedi, deux dimanche!

Les festivités se déroulent entre Usine à Gaz, salle communale, Parenthèse, Quai 23 et plusieurs bistrots ouvrant leurs scènes. Au gré de celles-ci, il n’est pas impossible de croiser de curieux bestiaux au fil du week-end, parmi la quarantaine au menu. Dans le désordre: Cold Bath, psychédélisme évidemment tordu, Girls in Hawaii, maestria pop finement ciselée (et belge), Sniper, rap pas gentil, Mon Mec & Vale, dark italo disco, Delinquent Habits, vétérans hip-hop, NATFRMLDN (sic), jeunesse hip-hop, etc. De quoi ne pas se coucher tôt.

(TDG)

Nyon, divers lieux Du je 22 au di 25 février Loc.: Fnac, petzi.ch et sur www.leshivernales.ch