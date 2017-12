N.E.R.D renaît, avec Pharrell Williams pour seul maître à bord

Il fallait de sacrés coquins pour réussir un jour, avec autant de maestria, l’hommage à l’âge d’or de la pop, référence marquée au registre soul rock de Michael Jackson, ravivant l’excitation événementielle du Thriller de 1982, chipant en passant une pleine assiette des glapissements moites, du groove imparable de Prince, tout en se goinfrant abondamment des roublardises appétissantes, des tournures fluctuantes à la fois sérieuses et grande gueule que seul le hip-hop a su animer, y ajoutant encore une louche de rock néopsyché que Lenny Kravitz gardait au chaud… Quel appétit avaient ces jeunes!

L’an 2000 venait de sonner. Les nouveaux venus, baptisés N.E.R.D, référence à l’archétype du passionné obsessionnel et acronyme de No One Ever Really Dies – «Personne ne meurt jamais vraiment» – commirent un joyeux larcin. Lapdance d’abord, du premier album In Search of… en 2002, puis Don’t Worry About It, l’ouverture du disque Fly or Die en 2004, qui comprenait également le funk louvoyant She Wants To Move, rameutaient le rock à la Clash mêlé de Beatles – Drill Sergeant – remoulant Queen dans un trip-hop relevé de R’n’B – Preservation. N.E.R.D mit à peu de chose près tout le monde d’accord. Plus rien de grand, plus rien qui puisse réunir la musique afro-américaine et les petits Blancs d’à côté, ne pourrait se faire sans ces trois gamins en pleine possession de leurs moyens. Pharrell Williams, Chad Hugo et Shay Haley confectionnaient la bande-son la plus cool du nouveau siècle. Sur mesure. À sa démesure.

Un album en passant...

Et puis N.E.R.D, après huit ans d’une excitation non dénuée d’effets de manches, mettait en veille l’extraordinaire machine. Il y avait pour l’essentiel deux auteurs-compositeurs dans la partie: Chad et Pharrell. Soit la paire éclair qui fournissait également son savoir-faire de producteur, à l’enseigne de The Neptunes, pour Britney Spears notamment. Or, Pharrell, comme chacun sait, outre qu’il exhibait de drôles de chapeaux mous en couverture des magazines à la mode, avait commis entre-temps bien des tubes. En compagnie des non moins célèbres Daft Punk pour Get Lucky et de Robin Thicke pour Blurred Line, pour ne citer que les titres les plus diffusés. Ainsi qu’avec lui-même, pour Happy. Toutes choses livrées en 2013, l’année Pharrell, sommet d’une popularité planétaire. En clair, depuis qu’il signait parmi les plus grands succès du monde, le jeune quadra n’avait plus besoin de N.E.R.D.

Pourquoi alors rallumer la vieille enseigne, à plus forte raison lorsqu’on décide de tout faire tout seul? Chad Hugo, le comparse bonnard, metteur en son inspiré, n’a aujourd’hui plus tant voix au chapitre. Lorsque N.E.R.D revient par surprise en ce joli mois de décembre 2017, le nouvel album, No_One Never Really Dies, est signé dans sa presque intégralité par Pharrell Williams. Pharrell qui a déjà la tête ailleurs, dans la production des prochains albums de Justin Timberlake et d’Ariana Grande, également dans un projet de stylisme pour Adidas – des chaussures. Pharrell, qui fait tout, y compris du gros business, y compris des œuvres charitables – aide aux enfants défavorisés – pouvait bien s’offrir une pause entre vieux copains, dirions-nous. Vu de la sorte, le N.E.R.D nouveau ne représente-t-il qu’un produit parmi d’autres? S’il n’atteint pas l’intensité des albums précédents, No_One Ever Really Dies, cependant, constitue une réussite de plus. Mais pour le seul Pharrell Williams.

«No_One Never Really Dies» N.E.R.D, Columbia (TDG)