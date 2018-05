Musiques en été se transforme en festival

Le classique se concentre sur les saveurs locales

C’est un épicentre qui a su, ces dernières décennies, aimanter, faire éclore et épanouir des artistes talentueux, reconnus désormais partout sur les places qui comptent en Europe. Alors, Genève carrefour du classique? Oui, et il suffit de scruter le programme que lui consacre Musiques en été pour saisir le nombre considérable de musiciens incontournables – Genevois ou Genevois d’adoption – qui y paraissent et qui ont façonné leur art sous nos latitudes. L’événement estival en célébrera un grand nombre en juillet et août, et opère du coup un recentrage géographique notable, en délaissant quelque peu les artistes d’ailleurs. Non pas que ces derniers aient disparu de l’affiche. La venue, le 9 août, du prodigieux claveciniste Jean Rondeau – qui peut se vanter d’arborer la chevelure la mieux décoiffée du paysage classique –, aux côtés de l’Orchestre de chambre de Bâle, tout comme la présence de la Camerata Berne (14 août) ou celle du jeune et très prometteur Quatuor Apollon Musagète (17 juillet), souligne l’attachement aux scènes environnantes des programmateurs.

Le circuit court que privilégie Musiques en été compte (et c’est une tradition) sur deux vaisseaux amiraux, soit l’Orchestre de la Suisse romande et l’Orchestre de chambre de Genève. Le premier offre un hors-piste alléchant (ve 6 juillet) en célébrant la riche tradition de Broadway, aux côtés de la chanteuse Sandy Patton et du danseur à claquettes Daniel Leveillé. Le second se produit à plusieurs reprises, pour célébrer le folk song dans le classique (de Ralph Vaughan Williams à Luciano Berio, en passant par John Boden); et pour accompagner l’Opéra de chambre de Genève, qui jette son dévolu sur «Romeo und Julie» du compositeur Georg Anton Benda.

D’autres régionaux à ne manquer sous aucun prétexte? L’ensemble Cappella Mediterranea, de Leonardo García Alarcón, pour un concert attendu et entièrement consacré à Monteverdi (24 juillet); la pianiste Audrey Vigoureux aussi, qui se joint à la violoniste Alissa Margulis et au violoncelliste Alexander Buzlov (31 juillet); les ensembles Gli Angeli de Stephan MacLeod (19 juillet) et I Gemelli d’Emiliano Gonzalez-Toro (2 août); enfin, le pianiste Nelson Gœrner (12 juillet). Relevons enfin que la Seiji Ozawa International Academy, fondée par le célèbre chef d’orchestre et consacrée à l’art du quatuor à cordes, présentera ses jeunes participants lors d’un concert unique au Victoria Hall, le 8 juillet.

Rocco Zacheo